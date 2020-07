"Me quedo porque quiero ganar la Copa Libertadores con Boca"

Hace un par de días hubo arreglo y Mauro Zárate seguirá en Boca. El delantero expresó su satisfacción al renovar un nuevo contrato por un año, con una clausula de extensión por seis meses más y señaló que jamás pensó en irse del club, ya que el objetivo más difícil de su carrera es "triunfar en Boca".

"Lo dije varias veces, soy un agradecido a la gente de Boca porque me dieron mucho cariño en un momento en que no tenían por qué hacerlo, y lo hicieron desde siempre", sostuvo el futbolista. "En algún momento escuchaba algo de ir a otro club o afuera, en otro país, pero no me terminaba de llenar. Me di cuenta de que lo quería era seguir en Boca", dijo Zárate a TyC Sports.

"No juego por lo económico, juego por lograr cosas en lo deportivo y quiero ganar la Copa Libertadores con Boca. Yo elijo jugar acá. A todos le gustaría estar en este club", agregó.

En cuanto a la cláusula de rescisión a los seis meses, que no fue aceptada por la secretaría de fútbol boquense, señaló: "Me hicieron ver que la Copa Libertadores que viene arranca muy rápido y no querían tenerme solo seis meses". Respecto de las tratativas, que en algún momento estaban trabadas, el delantero dijo que "son negociaciones. A veces es más largo y a veces es más corto. Además, no es lo mismo por la pandemia, que verse cara a cara y decidir firmar un contrato. Mi intención fue siempre quedarme".

Mauro Zárate, de 33 años, llegó a Boca en julio de 2018 y jugó hasta ahora 65 partidos, en los cuales convirtió 17 goles.