Médicos de Bariloche volvieron a reclamar por la recomposición salarial

No conformó el aumento de las horas extras. Foto: archivo

Por tercera vez en las últimas dos semanas, médicos, enfermeros y técnicos del hospital Ramón Carrillo de Bariloche volvieron a concentrarse en las escalinatas de ingreso a la institución para reclamar por el incremento salarial. Los aplausos del personal comenzaron a las 12 del mediodía y estuvieron acompañados por bocinazos de los conductores que circulaban frente a hospital.

Minutos después, los manifestantes bajaron hasta la calle Moreno, dieron una vuelta levantando carteles que decían: "Enfermería en lucha", "Emergencia presente", "Salarios dignos" y, volvieron a sus puestos de trabajo.

"En un primer momento, planteamos una diferencia salarial entre los diferentes estamentos provinciales. Se acordó un 30% para la policía, un 22% para los judiciales y nosotros obtuvimos apenas un 10%", expresó el médico Felipe De Rosas.

El aumento del 22,5% en los valores de las guardias y horas extras, anunciado por el gobierno provincial en los últimos días, para los trabajadores de los hospitales tampoco conformó al sector que insiste en una recomposición total de los salarios "acorde a la inflación".

"Nos parece bien que las horas extras estén bien pagadas pero no es la discusión. Esto implica una mejora solo para un sector del la población hospitalaria. Hay gente que no tiene posibilidad de acceder a las horas extras", planteó De Rosas y añadió: "Además, fuerza a que la complejidad de cada familia se resuelva a través de las horas extras y el trabajo a destajo. La gente focaliza su esfuerzo en las horas extras y no en la jornada laboral".

De Rosas aseguró que el reclamo también se llevó a cabo en hospitales de Vierma, General Roca y Cipolletti. Puso como ejemplo a la provincia de Neuquén donde los médicos "tienen mejores salarios" y planteó la dificultad de contratar médicos en Río Negro. "Nos pasa que los médicos residentes que son formados acá terminan yéndose a trabajar. Perdemos los recursos humanos formados por nosotros", expresó.