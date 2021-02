Medvedev barrió a Rublev y clasificó a las semifinales en Australia

Daniil Medvedev avanza a paso firme en el Abierto de Australia y hoy se metió en semifinales tras vencer a su compatriota Andrey Rublev en sets corridos.

El N°4 del mundo se impuso al N°7 por 7-5, 6-3 y 6-2 en poco más de dos horas de juego. El vencedor ya había superado sus mejores actuaciones en el Grand Slam de Melbourne donde llegó a octavos de final en 2019 y 2020.

En semifinales se enfrentará con el griego Stefano Tsitsipas que dio el batacazo al eliminar a Rafael Nadal después de perder los dos primeros sets.

Medvedev llega con una racha favorable ante los Top 10. De los 19 partidos que lleva invicto, 11 fueron contra jugadores ubicados en los diez primeros puestos del ránking.

Le ganó 3 veces a Diego Schwartzman y otras 3 a Alexander Zverev. Además derrotó a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Matteo Berrettini y hoy a Rublev.

El fin de semana fue noticia al discutir con su entrenador, el español Gilles Cervara, en pleno partido. El coach abandonó el estadio para que el ruso se calmara y finalmente terminó con triunfo ante el serbio Filip Krajinovic.

