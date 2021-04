Mercado Libre se convirtió en sponsor de Flamengo

En medio de una importante expansión en América Latina, Mercado Libre se convirtió en uno de los nuevos sponsors de Flamengo, club destacado en el fútbol de Brasil y el continente.

La empresa argentina acordó un pago de 30 millones de reales, equivalentes a 5.5 millones de dólares, y lucirá su nombre en el dorso de la camiseta arriba del número.

Mercado Libre le ganó la disputa Amazon Prime Video por ese lugar y firmó contrato hasta fines de 2022. El club brasilero presentó el flamante patrocinador con un video protagonizado por su principal estrella, Gabigol.

Alô, Nação! Agora é oficial: a maior torcida do mundo ganhou uma parceria com o maior e-commerce do Brasil e da América Latina.

Bem-vindo e Saudações Rubro-Negras ao @MercadoLivre! 📦 ❤️🖤#OMelhorTáChegando pic.twitter.com/wuVK5Jk8vd