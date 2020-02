Militar fuera de control causó una masacre en Tailandia: al menos 20 muertos

Un hombre armado descrito como un soldado enojado por una disputa económica mató a dos personas antes de desatar otro tiroteo mucho más sangriento el sábado en el noreste de Tailandia, disparando mientras conducía a un popular centro comercial del que los clientes huyeron despavoridos. Al menos 20 personas murieron en total, 31 resultaron heridas y se cree que otras aún se encuentran en el interior del edificio, del cual aún se escuchaban disparos la madrugada del domingo.



El vocero del Ministerio de Defensa, el teniente general Kongcheep Tantrawanich, identificó al sargento Jakrapanth Thomma como el agresor en Nakhon Ratchasima, sitio central de la región rural tailandesa relativamente pobre. Muchos de los disparos fueron realizados en Terminal 21 Korat, un centro comercial con temática de aeropuerto que cuenta con coloridas esculturas de Lego, un carrusel y enormes réplicas de sitios famosos de todo el mundo.

El sospechoso que se mantenía atrincherado anoche en el centro comercial.



Videos grabados en el exterior del centro comercial mostraron a personas refugiándose en un estacionamiento en medio de los disparos. Muchos murieron afuera del centro comercial, algunos en vehículos y otros en las aceras.

Nattaya Nganiem y su familia habían terminado de comer poco antes y se alejaban del edificio en su vehículo al momento en que ella escuchó los disparos.

"Primero vi a una mujer salir corriendo histérica del centro comercial'', afirmó Nattaya, quien grabó escenas del lugar con su celular. "Después un motociclista frente a ella salió corriendo y dejó su motocicleta ahí''.

El ministro de Salud Pública, Anutin Charnvirakul, dijo que un médico fue baleado mientras brindaba ayuda a una persona herida.



Cientos de personas fueron evacuadas del centro comercial en pequeños grupos por la policía durante la búsqueda del agresor.

"Sentimos mucho miedo y corrimos a ocultarnos en los baños'', detalló Sumana Jeerawattanasuk, una de las personas rescatadas por la policía. La mujer agregó que siete u ocho personas se ocultaron en el mismo lugar que ella.

Poco antes de la medianoche, la policía anunció que había asegurado parte del centro comercial, pero que los agentes seguían buscando al agresor. Anutin aseguró que no había más cuerpos en el interior del edificio, pero añadió que "no sabemos si hay o no más heridos o muertos''.

Algunos clientes permanecían atrapados en el centro comercial, posiblemente en la zona bajo suelo.



"Estamos preocupados por quienes continúan atrapados en el interior. Algunos aún no han podido salir'', de acuerdo con el teniente coronel Poonsap Prasertsak, un comandante senior de la policía para la región, el domingo por la mañana. Reveló a los reporteros que la policía estaba en contacto con algunas de las personas que seguían atrapadas.

"Les dijimos que mantuvieran la calma, no hicieran ruido y permanecieran agachados", explicó.



Aproximadamente a las 3:00 de la mañana se escuchaban disparos provenientes del centro comercial y al tiempo que las ambulancias eran colocadas más cerca del lugar, pero las autoridades no permitieron que los reporteros se acercaran ni ofrecieron más información.

Un policía contactado vía telefónica en Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros (155 millas) al noreste de Bangkok, dijo que el agresor inicialmente asesinó a otro soldado y una mujer e hirió a otra persona, al parecer por una disputa de tierras.



El portavoz Kongcheep señaló a medios tailandeses que la primera persona asesinada era un comandante del 22do Batallón de Municiones, del cual también formaba parte el agresor. Indicó que el responsable había disparado contra otros en la base y tomó armas y municiones antes de huir en un vehículo militar.

Las fuentes policiales, que hablaron bajo la condición de no ser identificadas por no estar autorizadas a dar información, indicaron que el hombre realizó disparos mientras conducía hacia el centro comercial. El canal Thairath TV transmitió imágenes de cámaras de seguridad del centro comercial que mostraron a un hombre con lo que parecía un fusil de asalto.

El hombre que se cree que es el atacante al parecer publicó actualizaciones en su página de Facebook durante el tiroteo, con mensajes que incluían "Nadie puede escapar de la muerte" y "¿Debería rendirme?". En una publicación posterior escribió: "Ya me detuve".



En una foto que circulaba en redes sociales y que parecía haber sido tomada de su página de Facebook, se puede ver al sospechoso usando un casco militar camuflado verde mientras al fondo se observa una bola de fuego y humo negro. Su foto de perfil lo muestra con una máscara, vestido con uniforme de estilo militar y armado con una pistola. La imagen de fondo es de una pistola y balas.

La página de Facebook quedó inaccesible después de que comenzó el tiroteo.