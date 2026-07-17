Murió Brenda Fricker, la recordada “señora de las palomas” de “Mi pobre angelito 2”

La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por millones de espectadores como la entrañable «señora de las palomas» de Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, murió este viernes a los 81 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien informó que la intérprete falleció en Dublín luego de atravesar un período de problemas de salud.

Aunque las nuevas generaciones la identifican por su emotivo personaje en el clásico navideño protagonizado por Macaulay Culkin, Fricker fue una de las actrices más prestigiosas de Irlanda y dejó una huella imborrable en el cine internacional.

La actriz que emocionó a una generación en Mi pobre angelito 2

En 1992, Brenda Fricker se puso en la piel de la «Pigeon Lady» (la mujer de las palomas), uno de los personajes más queridos de Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.

En la película, Kevin McCallister la conoce en Central Park y, pese a que al principio le teme, descubre que se trata de una mujer sensible y solitaria. Con el paso de la historia, ambos construyen una amistad que se convierte en uno de los momentos más emotivos del film.

Además de acompañar a Kevin con sus consejos, el personaje resulta clave en el desenlace de la historia, cuando una bandada de palomas ayuda a frustrar los planes de Harry y Marv.

La primera actriz irlandesa en ganar un Oscar

Mucho antes de convertirse en un ícono del cine familiar, Brenda Fricker ya había alcanzado el máximo reconocimiento de Hollywood.

En 1990 hizo historia al transformarse en la primera actriz irlandesa en ganar un premio Oscar, gracias a su interpretación de Bridget Fagan Brown, la madre del artista Christy Brown, en Mi pie izquierdo (My Left Foot), película protagonizada por Daniel Day-Lewis.

Ese trabajo la consagró internacionalmente y abrió las puertas para participar en producciones de gran repercusión durante la década de 1990.

Una carrera de más de seis décadas

Nacida en Dublín el 17 de febrero de 1945, Fricker comenzó a actuar en la década de 1960 y desarrolló una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Además de Mi pobre angelito 2 y Mi pie izquierdo, participó en películas como The Field, Ángeles en el campo, Tiempo de matar, Veronica Guerin y Albert Nobbs, además de la popular serie británica Casualty, donde interpretó durante años a la enfermera Megan Roach.

El adiós a una actriz muy querida

Tras conocerse la noticia de su muerte, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida de colegas, directores y admiradores que destacaron tanto su enorme talento como la calidez que transmitía en cada uno de sus personajes.

Para el gran público, sin embargo, Brenda Fricker será recordada para siempre como aquella mujer rodeada de palomas que, en una fría Navidad en Nueva York, le enseñó a Kevin McCallister una de las lecciones más importantes de Mi pobre angelito 2: que detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada.