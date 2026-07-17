Marc Cucurella: su melena rizada y el estilo blocore que marcan tendencia en la moda urbana

El cruce entre el deporte de alto rendimiento y las corrientes de diseño de vanguardia dio paso a fenómenos mediáticos, donde los futbolistas que disputan el Mundial 2026 dictan las pautas del consumo masivo.

Uno de los perfiles más disruptivos de la temporada es el del defensor Marc Cucurella, cuyo impacto estético trascendió los límites del campo de juego para instalarse en las principales plataformas de tendencias digitales.

Con una identidad visual sumamente definida, el deportista logró consolidar un estilo propio que se nutre del movimiento blocore —la incorporación de indumentaria futbolística en el guardarropa diario—. Esta propuesta, lejos de ser un hecho aislado, responde a una calculada combinación de autenticidad y reinterpretación de la indumentaria urbana contemporánea.

Marc Cucurella: la melena rizada como sello y la consolidación del estilo blocore

El factor de reconocimiento inmediato en la imagen pública de Marc Cucurella es, sin dudas, su extensa melena rizada, un rasgo característico que mantiene desde su adolescencia y que funciona como el eje estructurador de toda su impronta de moda.

El look y estilo de Marc Cucurella, defensor de la Selección de España.-

Esta cabellera voluminosa aporta una dosis de rebeldía y frescura natural, que complementa a la perfección sus elecciones de vestuario fuera del césped.

El look y estilo de Marc Cucurella, defensor de la Selección de España.-

En su día a día, el lateral apuesta fuertemente por la tendencia blocore, luciendo prendas deportivas holgadas, zapatillas de diseño de edición limitada y elementos de lujo discreto, demostrando que la comodidad de las prendas atléticas puede convivir en total armonía con la sofisticación de la moda urbana actual.

El look y estilo de Marc Cucurella, defensor de la Selección de España.-

Marc Cucurella y el factor de las gradas: Claudia Rodríguez y la customización textil

El universo estilístico que rodea al futbolista se expande de manera estratégica a través del rol de su pareja, Claudia Rodríguez. Durante las competencias oficiales, ella revolucionó la estética tradicional de las tribunas al lucir reversiones de la indumentaria del seleccionado español.

El look y estilo de Claudia Rodríguez, la esposa de Marc Cucurella.-

En colaboración directa con la diseñadora de indumentaria Carolina Castellote, Rodríguez convirtió las prendas tradicionales en piezas de diseño de formato corsé y crop-top, generando un fenómeno viral que captó la atención de los analistas de moda.

El look y estilo de Claudia Rodríguez, la esposa de Marc Cucurella.-

Este enfoque innovador de customización textil aporta una perspectiva de género y diseño de autor al entorno futbolístico, consolidando el sello estético familiar como una referencia ineludible.