Mirá cómo comenzó la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina

La empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Sacif produjo el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en la Argentina, confirmó oficialmente el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). El lote será enviado al Centro Gamaleya para que realice el control de calidad, en tanto que la producción a gran escala en el país está prevista para junio.

"La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond", señaló el comunicado difundido por el organismo ruso.

Y continuó: "El primer lote producido será entregado al Centro Gamaleya para realizar el control de calidad correspondiente. Está previsto que la producción a gran escala de Sputnik V en Argentina comience en junio".

El comunicado añadió que "la vacuna producida en la Argentina podrá luego será exportada a otros países de América Central y América Latina".

Argentinian President Alberto Fernández @alferdez: We are very excited about the possibility of producing Sputnik V in Argentina, we are already protecting a large part of our population with this vaccine and it gives excellent results.https://t.co/4xxbTATMB3