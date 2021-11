Mirá que buena trucha arcoíris picó en el río Caleufu cerca de Meliquina

El escenario: el río Caleufu muy cerca de Meliquina, un paraíso neuquino a una hora de San Martín de los Andes. Protagonistas: el pescador Héctor Galopa, que llegó a esta hermosa zona de la Patagonia desde Córdoba con la ilusión de volver a su provincia con buenos piques a cuestas. Y una trucha arcoíris de 69 centímetros que dio una buena pelea antes de ser devuelta a su hábitat.

El Caleufu, de unos 45 km, nace de la unión de los ríos Filo Hua Hum con el Meliquina y tras un recorrido desemboca en el embalse de Piedra del Águila. Héctor lo flotaba acompañado por el guía Martín Castañeda cuando sintió el tirón.

Héctor Galopa, el guía Martín Castañeda y la foto con la gran trucha arcoíris antes de la devolución.

Es el guía quien continúa con el relato. «Fue en el segundo día de flotada, en una zona de canales y meandros, el agua estaba lenta al final de una isla. Cuando la clavó pensamos que era una trucha marrón grande. Cuando pude me fui a la orilla, pero había mucha correntada, no la pudimos acercar», relata Martín.

La devolución.

«Tuvimos que bajar otros 150 metros de donde la había clavado para poder acercarla. Cuando la vimos de cerca nos dimos cuenta de que era una trucha arcoíris muy grande«, continúa.

La mosca utilizada, atada por Rubén Martín.

«Tengo una red grande aunque no muy profunda y entró y se salió, quedaba medio afuera. Peleó, no saltó. Pegó un par de vueltas, pero no saltó. Me miró, yo la miré y nos enamoramos», cierra el relato el guía con una sonrisa.