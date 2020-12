Mitos y verdades sobre el consumo de alcohol

Elaborado por lka Sociedad Argentina de Pediatría

Mito: Beber sólo cerveza no produce ningún problema porque tiene poca graduación alcohólica

Respuesta: NO. Da igual el tipo de bebida que se beba, lo importante es el número de U.B.E. (Unidad de Bebida Estándar) que se consuma. El alcohol que contiene un vaso grande de cerveza es igual, por ejemplo, al de una medida de bebida blanca o al de un vaso de vino.



2) Mito: Mezclar cerveza, vino y licores emborracha más que beber un solo tipo de bebida alcohólica

Respuesta: NO. La alcoholemia es la proporción de alcohol que circula por la sangre después de beber una cantidad determinada de alcohol y es lo que determina lo borracho que uno está. El mezclar bebidas con diferente contenido alcohólico no emborracha más, pero puede provocar más malestar al estómago y mareos .



3) Mito: Todo el mundo reacciona igual al alcohol.

Respuesta: NO. Existen muchísimos factores que comprometen nuestra reacción ante el alcohol: el peso, la proporción de agua y grasa, la hora del día, el estado de ánimo y la bioquímica del organismo, entre otros.



4) Mito: Quien está más acostumbrado a beber, se emborracha menos

Respuesta: NO. Quien ha desarrollado tolerancia al alcohol no se emborracha menos, sino que muestra menos los efectos de la borrachera. Sin embargo, igualmente se emborracha y sufre los efectos de apatía, pérdida de coordinación y reflejos, entre otros.



5) Mito: Una ducha fría o un café bien cargado disminuyen la borrachera

Respuesta: NO. Nada torna sobrio de golpe a un ebrio. Se podrá estar más despierto o despejado, pero se sigue estando ‘borracho’.



6) Mito: No es mi problema si uno de mis amigos bebe mucho

Respuesta: SÍ. Uno no puede hacer cambiar a alguien si el otro no quiere, pero no conseguiremos nada si al menos no lo intentamos.



7) Mito: Lo peor que puede pasar con una borrachera es acabar con una resaca monumental

Respuesta: NO. ¡Cuidado! Si uno bebe bastante alcohol y deprisa, puede llegar a ingerirse una cantidad elevada que podría producir accidentes, coma etílico o la muerte en pocas horas.



8) Mito: El alcohol ayuda a vincularse y mejora las relaciones sexuales

Respuesta: NO. El alcohol puede producir relajación y hacer a alguien más interesado en el sexo, pero interfiere en la capacidad sexual y se tienen menos en cuenta las consecuencias, como por ejemplo la pérdida o disminución de la respuesta sexual, los embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual.



9) Mito: El que bebe demasiado sólo se perjudica a sí mismo.

Respuesta: NO. Los problemas del consumo abusivo afectan a una media de 4 personas más, además del bebedor. Todo ello sin contar los accidentes mortales y no mortales que se originan .



10) Mito: Beber alcohol durante la resaca la mejora.

Respuesta: NO. En realidad, la agrava, ya que es la misma sustancia que produjo la intoxicación.



11) Mito: las pastillas de vitamina B6, tomadas antes o después de beber evitan la resaca.

Respuesta: NO. Su única utilidad es la aplicación por vía intramuscular en casos graves.



12) Mito: Manteniendo en la boca un chicle, dos granos de café o soplando de determinada manera, se engaña al test de alcoholemia.

Respuesta: NO. Estos métodos no funcionan porque el alcoholímetro mide igualmente el alcohol, aunque haya otras sustancias.



13) Mito: Se puede eliminar más rápidamente el alcohol del cuerpo haciendo ejercicio o vomitando

Respuesta: NO. Por esas vías se expulsa menos de un 2% del alcohol ingerido, lo que es absolutamente insuficiente para disminuir el nivel de alcoholemia o la borrachera.



14) Mito: Tomar dos cucharadas de aceite hace que el alcohol no siente tan mal.

Respuesta: NO. Este método sólo recubre una mínima parte del estómago y permite el paso del alcohol, ya que el aceite es líquido.



15) Mito: Las aguas tónicas, los antiácidos y otras sustancias que protegen el estómago disminuyen la borrachera.

Respuesta: NO. Aunque puedan reducir el malestar provocado por la mezcla de sabores o por el vómito, no afectan al nivel de alcoholemia ni contribuyen a recuperar antes la sobriedad.



16) Mito: Ciertas sustancias estimulantes hacen que se pase la borrachera

Respuesta: NO. Una mala idea. Pueden despejar momentáneamente, pero como no eliminan ni metabolizan el alcohol, seguimos teniendo el mismo nivel de alcoholemia y los efectos permanecen. Además, la mezcla de algunas sustancias con el alcohol genera ciertos efectos que pueden dañar el hígado e incluso producir la muerte. La asociación de estimulantes con alcohol hace perder la percepción del estado de embriaguez, pero no sus efectos.