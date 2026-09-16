Alerta tendencia: el pelo que Selena Gomez y otras actrices llevaron a los Emmy 2026 y es fácil de replicar
Selena Gomez, Chase Infiniti y Quinta Brunson llevaron distintas versiones de un look que combina glamour y naturalidad y que se puede adaptar fácilmente a la vida cotidiana.
Las alfombras rojas suelen dejar looks espectaculares, pero no siempre fáciles de trasladar a la vida real. Sin embargo, en los Emmy 2026 hubo una tendencia beauty que reúne justamente esas dos condiciones: tiene el glamour para una gala y también puede ser una inspiración para replicar en casa.
Una de las estrellas que optó por este look fue Selena Gomez, que llegó a la alfombra roja con un estilismo de contrastes, pero bien logrado. La actriz acompañó su vestido corte sirena de malla dorada rígido con una propuesta beauty opuesta: una melena con movimiento y descontracturada (al igual que su maquillaje).
Para lograr esa cabellera larga utilizaron extensiones y trabajaron el pelo con ondas suaves y onduladas para darle un acabado romántico y fluido al que definieron como mermaid waves (ondas de sirena).
No fue la única. Chase Infiniti llevó una versión diferente, pero muy parecida. La actriz apareció con su pelo oscuro suelto, raya al medio y ondas voluminosas que caían sobre los hombros y la espalda. A diferencia de Selena, llevó una versión con mayor volumen y definición.
Hubo una tercera actriz que se sumó a esta apuesta: Quinta Brunson llevó una melena XL con ondas y mucho movimiento. Su versión se destacó además por el tono cobrizo, pero mantuvo la misma idea de llevar el pelo largo, suelto y con una textura poco trabajada.
La fórmula es sencilla y fácil de replicar en casa: raya al medio, ondas con movimiento, volumen y un acabado que conserve naturalidad.
Se trata de una tendencia que crece a la par del no makeup makeup, un maquillaje que apuesta por realzar la belleza natural sin sobrecargarla, dando un efecto natural. En el pelo, la consigna parece ser la misma: verse arreglada pero relajada, sin mucha producción para un resultado «effortless».
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