Bariloche y su agenda de eventos: 9 propuestas culturales, deportivas y gastronómicas

Desde ahora y hasta fin de año la agenda de eventos de Bariloche está colmada. Con nueve propuestas culturales, deportivas y gastronómicas, el ritmo de la ciudad andina se diversifica.

Fimba, cinco días de música

La agenda esta semana comienza con el Festival Internacional de Música Bariloche (Fimba), una propuesta cultural de primer nivel que surgió antes de la pandemia, con el impulso del gobierno provincial.

Esta edición, del 16 al 20 de septiembre tiene seis escenarios y 25 conciertos con la presentación de Chango Spasiuk, Hamilton de Holanda (Brasil), Alba Carmona (España), la Orquesta Filarmónica de Río Negro y el Coro Polifónico Nacional, entre otros.

El Fimba tiene entradas gratuitas que se deben obtener de manera previa en la web del evento: fimba.com.ar/agenda

Muestra de Carreras de Educación Superior

El viernes 18 las universidades públicas, institutos terciarios y centros de formación superior presentan la novena edición de la Muestra de Carreras de Educación Superior, bajo la consigna “Construí tu futuro, elegí estudiar”.

El evento se llevará a cabo de 9 a 17 en el edificio Malvinas Argentinas de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), ubicado en Anasagasti 1463, donde se desplegarán stands informativos y se realizarán múltiples actividades participativas.

FAB, un festival audiovisual que se consolida

La próxima semana los escenarios de Bariloche le dan lugar a las pantallas porque se reedita el Festival Audiovisual Bariloche (FAB) que llega con su edición 14° del 21 al 27 de septiembre, organizado por el gobierno de Río Negro.

El evento trae una batería de talleres y charlas para todos los gustos: desde cine comunitario hasta la inteligencia artificial aplicada a la dirección y la creación. Además de las proyecciones de las producciones en competencia.

El cronograma se puede consultar en festivalfab.com.ar/cronograma/

BALC exhibe el amplio menú de la ciudad

En octubre, a partir del 5 y durante toda la semana, incluyendo el fin de semana largo del 9 al 12, Bariloche a la Carta regresa con lo mejor de la gastronomía patagónica, productos gourmet que sorprenden, charlas, clases de cocina y descuentos para disfrutar de las propuestas de la ciudad.

Se trata de la 13° edición y este año comienza la propuesta “Argentina se encuentra en Bariloche” con Córdoba como provincia invitada.

El lugar más convocante, como es habitual, será la feria que se instala en el Centro Cívico para descubrir los sabores de la región, del 9 al 12. Toda la propuesta se encuentra en las redes sociales @barilochealacarta

Expo Laboral, para apuntalar el empleo

En una propuesta más formal y menos recreativa, la municipalidad de Bariloche confirmó la cuarta edición de la Expo Laboral Bariloche que se realizará el 22 y 23 de octubre en el Puerto San Carlos.

La actividad vuelve a reunir empresas, instituciones educativas, organismos públicos para acercar a la comunidad información, oportunidades y herramientas vinculadas al mundo del trabajo.

Periodismo Narrativo

NAVE de no ficción es el Festival Iberoamericano de Periodismo Narrativo que tiene como sede Bariloche del 5 al 7 de noviembre, organizado por la Fundación de Periodismo Patagónico. La sede será en el Puerto san Carlos.

Este año están invitados el periodista y escritor Martín Caparrós que participará vía streaming; además de la referente chilena Mónica González, el fotógrafo Pablo Grillo, los periodistas Noelia Barral Grigera y Diego Iglesias, entre otros.

Ultra trail de más de 100K

Los deportistas de elite y amantes de ultra trail tienen cita del 18 al 22 de noviembre con el UTMB que ofrece varias carreras de distintas distancias y todos los escenarios naturales más atractivos de Bariloche como los cerros Otto, Bella Vista, Tronador.

Los autos clásicos vuelven

La carrera de regularidad de autos clásicos, 1000 Millas Sports vuelve a Bariloche del 25 al 29 de noviembre, cuando las retamas y los lupines están en plena flor y el paisaje de vuelve una paleta de colores imperdible.

Segunda edición de la Feria del Libro

Con entrada libre y gratuita ya se fijó la fecha de la segunda edición de la Feria del Libro de Bariloche que organiza la Universidad Nacional del Comahue, del 6 al 8 de diciembre, en el gimnasio de la institución.

La convocatoria está abierta a autores, editoriales y artistas que quieran participar con stands, charlas, presentaciones, talleres y otras propuestas. Se puede acceder a la propuesta en Fliba.ar