Renunció la intendenta del parque nacional Lanín y desde la Libertad Avanza impulsan reemplazantes

La intendenta del parque nacional Lanín, Monín Aquín, presentó su renuncia al cargo luego de dos años de gestión.

La decisión fue confirmada por la propia funcionaria, quien en un breve diálogo con Diario RÍO NEGRO comunicó que su partida se hará efectiva a partir de la semana que viene.

Las versiones de un cambio en la conducción del área protegida se habían acrecentado en los últimos días, con informaciones que daban por asegurado incluso el candidato para sucederla.

Consultada por los motivos de su salida, la dirigente indicó que no haría comentarios al respecto y evitó precisar si se trató de una medida personal o de una acción acordada con las autoridades de Parques Nacionales.

El parque nacional Lanín es la reserva más grande de Neuquén, siendo relevante tanto en materia ambiental como económica.

Con una superficie superior a las 400.000 hectáreas, representa una de las principales atracciones turísticas de la provincia y recibe miles de visitantes a lo largo del año.

La gestión de Aquín en el parque nacional Lanín

Aquín, antes de su paso por el área protegida, fue concejal de San Martín de los Andes y en 2023 compitió por la intendencia de esa localidad junto al frente Comunidad del ahora gobernador Rolando Figueroa.

Su gestión como intendenta del parque Lanín enfrentó, al repasar los momentos más complejos, la política de ajuste presupuestario promovida por el Gobierno nacional, las denuncias de despidos y los incendios que aquejaron durante semanas la zona cordillerana dos veranos atrás.

Cuando asumió el cargo indicó que el objetivo era «impulsar el desarrollo» del parque y fortalecer la relación con las comunidades urbanas, particularmente la de San Martín de los Andes, que está rodeada por el área protegida.

«Estamos comprometidos a utilizar eficientemente los recursos estatales disponibles, en el marco de los lineamientos establecidos por la Administración de Parques Nacionales», señaló Aquín en aquel momento.

En cuanto a la persona que la reemplazará, fuentes oficiales consultadas por este medio indicaron que la designación todavía se está evaluando, aunque la intención es elegir un dirigente de mayor cercanía con el oficialismo nacional de La Libertad Avanza.

El parque nacional Lanín es uno de los cuatro que se encuentran en territorio neuquino junto a Laguna Blanca, Arrayanes y Nahuel Huapi, reserva que en este último caso es compartida con la provincia de Río Negro.