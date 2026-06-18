Cepo más flexible para sociedades de bolsa: los cambios que aplicó el Banco Central

El Gobierno nacional avanzó con una nueva flexibilización de las restricciones cambiarias al modificar una normativa que afectaba a las sociedades de Bolsa y otros participantes del mercado de capitales.

La disposición fue oficializada por el Banco Central y forma parte del proceso de desregulación gradual que la administración viene impulsando en materia cambiaria. La medida eliminará restricciones que limitaban determinadas operaciones vinculadas con la tenencia y administración de activos en moneda extranjera.

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Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es dotar de mayor flexibilidad al funcionamiento del mercado financiero sin alterar el esquema general de control que todavía rige para las empresas. La iniciativa busca mejorar la operatoria de intermediarios financieros y facilitar el desarrollo de ciertas transacciones vinculadas al mercado de capitales.

Según la normativa, los agentes podrán acceder a mecanismos específicos para recomponer posiciones en dólares, aunque bajo límites operativos y controles formales establecidos por la autoridad monetaria.

Para su implementación, se modificará un esquema restrictivo que estaba vigente de manera transitoria desde los decretos 596/2019 y 609/2019,

Banco Central de la República Argentina.

A pesar de estos avances, el Banco Central mantiene vigente buena parte de las limitaciones que afectan a las empresas. Entre ellas continúan restricciones vinculadas al acceso al mercado oficial de cambios, el giro de dividendos y diversas operaciones financieras que involucran moneda extranjera.

La decisión se enmarca en una estrategia más amplia de reducción gradual de las restricciones cambiarias. En los últimos meses, el Ejecutivo ya había adoptado medidas destinadas a flexibilizar algunas regulaciones para personas físicas, exportadores de servicios y determinadas operaciones financieras.

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Funcionarios de la autoridad monetaria han señalado en distintas oportunidades que la eliminación total de los controles para las personas jurídicas no figura entre las prioridades inmediatas de la política económica. La postura oficial apunta a sostener ciertas regulaciones mientras se consolidan los objetivos de estabilidad macroeconómica y acumulación de reservas.

En ese contexto, la nueva flexibilización representa un alivio puntual para los actores del mercado bursátil, aunque no implica un levantamiento generalizado del cepo para las empresas. La medida se concentra en aspectos operativos específicos y mantiene mecanismos de supervisión orientados a garantizar la transparencia de las transacciones.

Con esta decisión, el Gobierno continúa avanzando en una estrategia de apertura gradual del mercado cambiario. Si bien persisten numerosas restricciones para el sector corporativo, la flexibilización para las sociedades de Bolsa constituye un nuevo paso dentro del proceso de normalización financiera que impulsa la administración nacional.

Con información de Infobae