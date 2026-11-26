«Como bien, hago ejercicio y sigo teniendo celulitis. ¿Qué estoy haciendo mal?”. Es una pregunta que escucho con frecuencia en el consultorio. Y mi respuesta es: nada. La celulitis no es sinónimo de sobrepeso ni de falta de cuidados. Se estima que aparece en el 80% al 90% de las mujeres después de la pubertad, incluso en aquellas que son delgadas y físicamente activas.

Para entenderla, hay que mirar debajo de la piel. Allí existen unas fibras que tiran de la piel hacia adentro, mientras que el tejido graso empuja hacia afuera. Así aparece esa textura irregular que conocemos como “piel de naranja”. También influyen la genética, las hormonas y la pérdida de firmeza con los años.

No debemos confundir celulitis, adiposidad localizada y flacidez. La primera modifica la textura de la piel; la segunda se relaciona con la acumulación de grasa en una zona; y la tercera, con la pérdida de firmeza. Pueden aparecer juntas, pero no son lo mismo. Además, en algunas mujeres predomina una piel más dura, en otras la hinchazón y en otras la falta de tonicidad. Por eso, la consulta médica es el primer paso para elegir el tratamiento adecuado.

¿Qué hay de nuevo?

Hoy sabemos mucho más sobre la celulitis que hace algunos años. Uno de los avances es comprender mejor qué sucede en la matriz extracelular, que, para explicarlo de manera sencilla, es el entorno donde viven nuestras células. Cuando ese entorno se altera, puede contribuir a que aparezcan las irregularidades que vemos en la piel. Los nuevos tratamientos buscan mejorar esas condiciones y no solamente actuar sobre lo que vemos por fuera.

Entre las novedades se encuentra Alidya, un tratamiento inyectable desarrollado específicamente para la celulitis. Su fórmula busca mejorar ese entorno celular, favorecer la microcirculación y la oxigenación de los tejidos, además de estimular la producción de colágeno, que ayuda a mantener la firmeza de la piel.

El objetivo es suavizar la piel de naranja, mejorar la textura y lograr una piel de aspecto más uniforme. También resulta interesante su abordaje del componente circulatorio, especialmente cuando la celulitis se acompaña de hinchazón o sensación de piernas pesadas, aunque el alivio de estos síntomas no está demostrado como beneficio específico del tratamiento.

Una de sus características interesantes es que puede utilizarse en distintos tipos de celulitis y en diferentes zonas del cuerpo, como muslos, glúteos, abdomen, caderas y brazos. Se aplica mediante pequeñas inyecciones y puede combinarse con otras tecnologías según las necesidades de cada paciente.

¿Se puede eliminar para siempre?

La celulitis no tiene una cura definitiva, pero hoy contamos con distintas alternativas para mejorar su apariencia. Los resultados dependen de cada paciente y del tratamiento elegido. Los hábitos saludables también son importantes. El ejercicio regular, especialmente el entrenamiento de fuerza, ayuda a mejorar el tono muscular y puede hacer que la celulitis se note menos. Una buena alimentación, la hidratación y el descanso acompañan, pero no garantizan que desaparezca.

Siempre les recuerdo a mis pacientes que tener celulitis no significa estar haciendo algo mal. Es una característica muy frecuente del cuerpo femenino. Lo importante es conocer las opciones disponibles y decidir cómo queremos cuidar nuestra piel.