Si hay una receta que vale la pena tener siempre a mano es la del budín de crema 1, 2, 3, 4. Su nombre hace referencia a las proporciones de sus ingredientes principales, lo que permite prepararlo sin necesidad de utilizar una balanza.

La incorporación de crema de leche le aporta humedad y una textura suave. Además, se puede terminar con un glaseado de limón para darle un toque especial.

Budín de crema 1, 2, 3, 4: los ingredientes

Para ocho porciones:

1 medida de crema de leche (200 gramos).

2 medidas de azúcar común.

3 medidas de harina leudante.

4 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

El secreto es utilizar el envase de la crema de leche como medida para el resto de los ingredientes.

Cómo preparar el budín de crema, paso a paso

Colocar en un recipiente la crema de leche, el azúcar y los huevos. Batir hasta que el azúcar se disuelva. Incorporar la harina leudante y la esencia de vainilla. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Volcar en un molde previamente enmantecado. Cocinar en horno moderado hasta que, al introducir un palillo, salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar.

El toque final para un budín irresistible

Para darle un acabado especial, se puede preparar un glaseado con azúcar impalpable y jugo de limón. Incorporar el líquido de a poco hasta conseguir una consistencia espesa y distribuir sobre el budín frío.

Una alternativa sencilla y deliciosa para disfrutar en el desayuno o la merienda.