Cazzu atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera musical. Después de conquistar escenarios internacionales con Latinaje, la artista argentina anunció el lanzamiento de una edición especial que promete sorprender a sus seguidores.

Según informaron TN y Ámbito, Latinaje Deluxe tiene previsto su estreno este jueves 26 de noviembre en todas las plataformas digitales. La producción está a cargo de Nicolás Cotton, quien también trabajó en el álbum original.

Latinaje Deluxe: la nueva apuesta musical de Cazzu

La edición ampliada contará con 22 canciones, según adelantó TN, y profundizará el recorrido musical que la cantante inició en abril de 2025.

Entre las novedades aparecen ritmos como la cumbia, la balada y el neo carnavalito, una propuesta que reafirma su conexión con las raíces culturales de Latinoamérica.

La artista también compartió adelantos en sus redes sociales, donde dejó entrever parte de la estética que acompañará este lanzamiento.

El amor, el desamor y las despedidas vuelven a ocupar un lugar central en las composiciones de la jujeña.

El disco que cambió la carrera de Cazzu

Con Latinaje, la cantante decidió explorar nuevos horizontes musicales, alejándose del trap e incorporando géneros como el tango, la chacarera, el bolero y la salsa.

Canciones como Con Otra, La Cueva y Dolce se convirtieron en algunas de las más representativas de esta etapa artística.

El proyecto acumula más de 1.440 millones de reproducciones a nivel mundial en plataformas digitales y recibió el reconocimiento de diferentes medios internacionales.

Ahora, con Latinaje Deluxe, Cazzu busca cerrar una etapa discográfica que marcó su transformación musical y consolidó su proyección internacional, sin perder la conexión con sus raíces argentinas.