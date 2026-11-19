Para Nicki Nicole, el maquillaje es mucho más que una cuestión estética: también es una forma de expresión. La cantante, embajadora de Maybelline New York, compartió en un video el paso a paso de su rutina diaria y reveló algunos de los trucos que incorpora para conseguir un look que combina naturalidad con detalles que hacen la diferencia.

Uno de sus imprescindibles es la base, que aplica en pequeñas cantidades y con esponja para unificar el tono sin cubrir por completo sus pecas. “Me gusta que se vean”, contó.

Para las ojeras, apuesta por combinar dos tonos de corrector y difuminarlos a pequeños golpecitos, mientras que para las cejas elige un gel transparente que le permite peinarlas y mantenerlas en su lugar.

Las pestañas también tienen un lugar especial en su rutina. Nicki prefiere una máscara waterproof, que mantiene la curvatura y resiste incluso los días más largos.

En las mejillas, suma un rubor en mousse que también aplica sobre la nariz y, cuando quiere un efecto más fresco, lleva un poco de producto a los labios. Un toque versátil Maybelline New York también apuesta por productos multifunción, como el rubor Cloudtopia, uno de los elegidos de Nicki Nicole, que puede aplicarse tanto en las mejillas como en los labios para sumar un toque de color.

El toque personal aparece en la boca: combina dos tonos de delineador para remarcar el arco de Cupido y crear un efecto de mayor volumen. Después, aplica un labial líquido de larga duración y termina con un gloss.

Para completar, recurre a un stick de contorno, iluminador en puntos estratégicos y polvo compacto aplicado con brocha para sellar sin recargar.

Más allá de los productos, la artista también habló del vínculo entre el maquillaje y su crecimiento personal. “Hoy en día no solamente puedo expresarme musicalmente, también puedo expresarme a la hora de maquillarme, a la hora de vestirme”, compartió. Una manera de mostrar que, como la música, el maquillaje puede ser otra forma de contar quiénes somos