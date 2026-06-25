El cuerpo en movimiento

Sicilia es el punto de partida y el alma de una casa que encuentra en la isla su mayor fuente de inspiración. Para Dolce & Gabbana, no es solo un destino: es origen, identidad y lenguaje creativo. Una tierra marcada por la luz, la cultura, los contrastes y una artesanía que atraviesa cada una de sus propuestas.

Vacanze Siciliane: un homenaje a la esencia de Sicilia

En la colección Primavera/Verano 2027, titulada Vacanze Siciliane, ese vínculo se convierte en el gran protagonista. La isla aparece como un mapa emocional y estético que recorre ciudades vibrantes, pueblos remotos, templos griegos, la arquitectura barroca del Val di Noto, los mosaicos de Monreale y el histórico anfiteatro de Taormina.

Entre el mar y la piedra, la sombra y el sol, la firma italiana construye una propuesta que celebra una elegancia profundamente mediterránea.

Siluetas relajadas y materiales naturales

La colección se traduce en un guardarropa liviano, fluido y sofisticado, pensado para acompañar el movimiento natural del cuerpo.

Las siluetas se desestructuran, la sastrería adopta un enfoque más relajado y los materiales cobran un protagonismo absoluto. Algodones livianos, lino, crochet y ante tejido aportan textura y refuerzan la sensación de frescura que caracteriza a la propuesta.

Una paleta inspirada en los paisajes de la isla

El recorrido del desfile también cuenta una historia a través del color. Todo comienza con el emblemático nero Sicilia, uno de los sellos históricos de la marca, para luego evolucionar hacia una gama inspirada en el paisaje mediterráneo.

Los tonos arena, piedra caliza, azul marino, turquesa y verde pistacho evocan la naturaleza siciliana, mientras que el desfile encuentra su cierre en un blanco absoluto, símbolo de la luz que envuelve a la isla.

El espíritu del verano mediterráneo

Las piezas recuperan la esencia de los primeros viajeros que descubrieron Sicilia durante las décadas del 50 y del 60, reinterpretando ese imaginario con una mirada contemporánea.

Con Vacanze Siciliane, Dolce & Gabbana vuelve a demostrar que su mayor fuente de inspiración sigue siendo la isla que dio origen a su identidad, combinando tradición, artesanía y lujo italiano en una colección que celebra el auténtico estilo de vida mediterráneo.