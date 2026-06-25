¡Por fin! Dua Lipa mostró su vestido de novia

Después de semanas de expectativa, Dua Lipa compartió las primeras fotografías oficiales de su boda con el actor Callum Turner. Las imágenes muestran algunos de los momentos más especiales de la celebración que la pareja disfrutó en Sicilia, tras contraer matrimonio civil en Londres.

El vestido de novia de Dua Lipa: una creación de Alta Costura de Chanel

Para la ceremonia principal, la artista apostó por un vestido de Chanel Alta Costura que combinó elegancia, sofisticación y un extraordinario trabajo artesanal.

El diseño, de escote halter y espalda descubierta, se destacó por una imponente cola de dos metros con efecto de plumas, un detalle que aportó movimiento y espectacularidad al look nupcial.

Más de 1.100 horas de bordado y 480.000 cuentas

Detrás de la pieza hubo un despliegue de savoir-faire excepcional. Según detalló Chanel, el vestido fue bordado a mano con 480.000 cuentas por el Atelier Montex, mientras que los talleres Lesage dedicaron más de 1.100 horas al bordado de los detalles de joyería con efecto trompe l’oeil.

A ese minucioso trabajo se sumó la intervención de la maison Lemarié, responsable de colocar artesanalmente 25.000 plumas que terminaron de darle identidad a la creación.

Un diseño con valor histórico para Chanel

Confeccionado en los históricos ateliers de Chanel, ubicados en la Rue Cambon de París, el vestido también tiene un significado especial para la maison francesa.

Se trata del primer vestido de novia de Alta Costura creado por Matthieu Blazy para una amiga de Chanel, un detalle que convierte a la pieza en un diseño aún más exclusivo.

Los accesorios y el look de Callum Turner

La propuesta nupcial se completó con un delicado tocado adornado con plumas, un velo de tul de seis metros, bordado a mano con cuentas y aplicaciones de organza, además de zapatos de satén blanco confeccionados a medida por Massaro.

Por su parte, Callum Turner acompañó la estética refinada de la celebración con un traje realizado por Louis Vuitton.

Juntos protagonizaron una boda de lujo en el corazón de Sicilia, donde la alta costura, el romance y la artesanía fueron los grandes protagonistas de una celebración que ya recorre el mundo.