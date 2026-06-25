Piel glow: 5 pasos para lograr una luminosidad natural

Paso 1: Prepará correctamente la piel

Preparar bien la piel es fundamental, teniendo en cuenta que cada piel es única y, por lo tanto, sus necesidades son diferentes y específicas. No existen protocolos universales.

Es importante seleccionar las texturas y las formas de aplicación según cada necesidad. Además, consultá con tu profesional de confianza cuáles son los productos ideales para tu tipo de piel.

Paso 2: Elegí el tono correcto de base

Seleccioná cuidadosamente el color de la base, buscando un equilibrio entre los tonos del rostro, el cuello y el escote.

Los seres humanos no solemos tener un tono uniforme en todo el cuerpo, por lo que el resultado puede variar según la zona donde se pruebe el producto.

Paso 3: Usá el corrector con criterio

El corrector naranja puede convertirse en tu mejor o tu peor aliado.

Si la ojera no presenta un contraste muy marcado con el resto del rostro, no es necesario utilizar este tono. En esos casos, es preferible neutralizar utilizando correctores asalmonados o durazno.

Luego, iluminá la zona con un corrector del mismo tono de la piel o apenas un tono más claro para lograr un acabado natural.

Paso 4: No selles el maquillaje inmediatamente

No selles la base ni los correctores apenas terminás de aplicarlos.

Para matificar y fijar con polvos volátiles o compactos, lo ideal es esperar hasta finalizar todo el maquillaje. De esa manera, podrás observar cómo los productos se adaptaron a la piel.

En algunos casos, los polvos ni siquiera son necesarios. Si decidís utilizarlos, esperar unos minutos ayudará a evitar que la piel se cuartee o se vea acartonada.

Paso 5: Refrescá la piel durante el día

Para mantener un aspecto fresco, hacete amiga de las brumas hidratantes y las aguas termales.

Durante el transcurso del día, vaporizá el producto sobre el rostro para refrescar la piel y revitalizar el maquillaje sin necesidad de retocarlo por completo.