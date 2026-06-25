En medio del escándalo de Jésica Cirio, su padre apuntó contra su exesposa: «Deberían ir a ver la casa de la madre»

Horacio Cirio rompió el silencio en una entrevista con Baby Etchecopar y lanzó fuertes declaraciones mientras su hija continúa siendo investigada tras la difusión de videos en los que aparece junto a una importante suma de dinero en dólares.

Mientras Jésica Cirio permanece en el centro de la escena por la investigación judicial que se intensificó tras la aparición de videos donde se la ve junto a una fortuna en dólares, Horacio Cirio volvió a hablar públicamente y sorprendió con un fuerte mensaje dirigido hacia su exesposa, Marta Perutich.

Durante una entrevista con Baby Etchecopar en Basta Baby (Radio Rivadavia), el padre de la conductora aseguró que no tiene ningún vínculo con el patrimonio que hoy es investigado y sostuvo que mantiene una vida laboral completamente alejada de los lujos.

«Trabajo como siempre»

En diálogo con el periodista, Horacio explicó cuál es su situación económica actual y rechazó cualquier relación con la fortuna que se investiga en la causa que involucra a su hija y al exintendente Martín Insaurralde.

«Ahora vendo baterías ocasionalmente, a un buen precio, y hay mucha gente que compra, de autos de aplicación, agencias, que recorro, así como talleres y todo. Además, soy jubilado de la Policía Bonaerense. Mi señora tiene una feria americana», contó.

La pregunta de Baby Etchecopar y la respuesta de Horacio Cirio

Fiel a su estilo, Baby fue directo y le preguntó sin rodeos:

«¿Tu hija es testaferro o delincuente?»

Horacio respondió con cautela y dejó en claro que no puede afirmarlo.

«No sé. Yo escucho, miro, veo todo lo que pasan. Hasta donde estuve con ellos, tenían un auto y el departamento de Ortega y Gasset. Ese era el patrimonio de ella en ese momento, cuando el productor Daniel Comba estaba vivo», expresó.

El inesperado mensaje contra su exesposa

Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista llegó cuando Horacio Cirio apuntó directamente contra Marta Perutich, madre de Jésica Cirio, y sugirió que allí podrían encontrarse respuestas.

«Les recomiendo, ¿por qué no van a la casa de Martita, mi ex, en Lanús? Que Jésica la quiere tanto a la mamá y está al tanto. Ella puede dar datos. De paso, que vayan y miren. No me consta, puede haber tantas cosas ahí. Encima está justo al lado de la Comisaría Segunda de Lanús. No estaría mal que peguen un vistazo», lanzó.

Aunque aclaró que no tiene pruebas, sus declaraciones volvieron a alimentar la polémica alrededor del patrimonio familiar.

Qué dijo sobre la muerte de Verónica Mestre

Durante la entrevista también hizo referencia a Verónica Mestre, la media hermana de Jésica Cirio, quien fue encontrada sin vida en abril pasado en su vivienda de Lanús.

Horacio recordó que la hija de Verónica, Priscila, fue mencionada en medio de la investigación y aclaró algunos aspectos sobre el patrimonio familiar.

«Hablan de Priscila, la sobrina de Jésica, que a su vez es la hija de la que falleció, mi hijastra», explicó.

Además, sostuvo que una de las propiedades mencionadas públicamente no pertenecería a la joven.

«Dicen que hay una casa que es de Priscila, cuando en realidad la hizo él hace más de 20 años», aseguró.

Su dolor por la muerte de Verónica

Sobre el fallecimiento de Verónica Mestre, Horacio manifestó su profunda tristeza y compartió su mirada sobre las circunstancias en las que murió.

«La mamá de Priscila murió de abandono. Era una chica que tenía problemas con la droga y había salido, estaba bien. Pero, por la manera en que la encontraron tirada en la casa, murió por abandono y sola», afirmó.

Finalmente, recordó el fuerte impacto que le generó enterarse de la noticia.

«Cuando me preguntaron, me quería morir. No lo podía creer. Cuando me junté con mi ex, Verónica tenía ocho años. Ahora me encontré con ese panorama y no lo podía creer», concluyó.