El truco de maquillaje de Victoria Beckham para levantar la mirada: es simple y se puede copiar en casa

Victoria Beckham convirtió el maquillaje de ojos en una de sus señas de identidad. Entre sus técnicas favoritas aparece un recurso muy sencillo: extender el delineado hacia la sien para conseguir un efecto visual más alargado y elevado. Cómo hacerlo paso a paso.

A sus 52 años, Victoria Beckham sigue siendo una referencia tanto en moda como en belleza. La diseñadora suele compartir técnicas y productos que utiliza para conseguir su característico maquillaje de ojos, en el que predominan los tonos marrones, el efecto ahumado y una mirada definida.

Uno de sus recursos más fáciles de replicar está relacionado con la dirección del delineado. En lugar de terminar el lápiz justo en la esquina externa del ojo, Beckham lo prolonga ligeramente hacia arriba y en dirección a la sien, creando una especie de ala que genera un efecto visual de mirada más alargada.

La propia web de Victoria Beckham Beauty explica esta técnica para realizar un wing definido: el lápiz se aplica siguiendo la línea superior de las pestañas y se extiende suavemente más allá del ojo, en dirección a la sien.

El truco de Victoria Beckham para conseguir una mirada más levantada

El secreto no está en realizar un delineado grueso o perfectamente geométrico. Por el contrario, el estilo característico de Beckham suele buscar una terminación ligeramente difuminada, algo que además hace que resulte mucho más sencillo de realizar.

Para copiarlo, se puede comenzar delineando desde aproximadamente la mitad del párpado superior hacia afuera. Al llegar a la esquina externa, en vez de seguir la curvatura descendente del ojo, la línea debe continuar suavemente hacia la sien.

Ese pequeño cambio en la dirección es el que produce el efecto óptico de una mirada más elevada.

Beckham suele trabajar también con lápices cremosos que permiten difuminar el pigmento antes de que se fije. Su línea de belleza describe el Satin Kajal Liner precisamente como un producto que puede utilizarse tanto para crear líneas definidas como para conseguir un acabado ahumado.

Marrón en lugar de negro: otro de sus recursos

Otro detalle que caracteriza muchos de sus maquillajes es el uso de marrones y tonos neutros.

Actualmente, incluso su propia colección destaca el tono Cocoa como uno de sus colores emblemáticos para ojos. La propuesta combina delineador, sombras y máscara en tonalidades marrones.

El marrón puede ofrecer una definición más suave que el negro, especialmente para un maquillaje de día, sin perder el efecto de profundidad. Medios especializados en belleza también señalan que los delineadores marrones permiten conseguir una terminación menos intensa y más natural.

Cómo copiar el maquillaje de Victoria Beckham paso a paso

La técnica puede adaptarse a los productos que ya tengamos en casa; no es necesario utilizar cosméticos de su marca.

Aplicar una sombra beige o marrón suave sobre el párpado. Delinear la línea superior de las pestañas con un lápiz negro o marrón. Al llegar al extremo externo, extender la línea ligeramente hacia arriba y hacia la sien. Difuminar el borde con un pincel pequeño antes de que el lápiz se fije. Concentrar la máscara especialmente en las pestañas externas para reforzar visualmente el efecto alargado.

Para un resultado todavía más natural, conviene evitar una línea demasiado gruesa en todo el párpado: el protagonismo puede concentrarse en el tercio externo del ojo.

El maquillaje de ojos, una marca registrada de Victoria Beckham

Los ojos ahumados llevan años formando parte de la estética de la ex Spice Girl. Su propia firma presenta el smokey eye como uno de los looks característicos de Victoria, aunque a lo largo de los años también experimentó con delineados de colores y versiones más gráficas.

El truco resulta especialmente interesante porque no pretende modificar realmente la forma del ojo, sino jugar con la dirección de las líneas para crear un efecto óptico más elevado.