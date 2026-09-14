Vaca Muerta: SPI Astilleros construirá una nueva lancha multipropósito de apoyo para la exportación de hidrocarburos

La compañía SPI Astilleros inició la construcción de la lancha multipropósito C81, una nueva embarcación que será destinada a prestar servicios de apoyo a las operaciones offshore vinculadas al desarrollo energético de Vaca Muerta y que se incorporará a la flota de Antares Naviera S.A.U.

El anuncio fue realizado por la compañía en el marco del Día de la Industria Naval Argentina. La embarcación estará orientada a tareas de apoyo a monoboyas y plataformas offshore, en un contexto de creciente actividad vinculada a Vaca Muerta y la infraestructura necesaria para la exportación de hidrocarburos.

La C81 fue diseñada para realizar tareas de practicaje, transporte de pasajeros, carga y remolque, aunque estas funciones no podrán desarrollarse de manera simultánea. La unidad tendrá capacidad para 12 pasajeros y tres tripulantes.

En cuanto a sus características técnicas, estará equipada con dos motores Scania de 625 HP cada uno y tendrá una velocidad de servicio proyectada de 16 nudos.

SPI estima que la construcción finalizará durante el segundo trimestre de 2027, momento en el que la C81 comenzaría a operar para Antares Naviera.

El proyecto se inscribe en el proceso de ampliación de la cadena de servicios asociada al desarrollo energético argentino, que no solo involucra a las compañías productoras de hidrocarburos, sino también a proveedores de infraestructura y servicios vinculados con las operaciones marítimas.

Para SPI, la construcción de la nueva embarcación representa además una nueva participación de la industria naval argentina en proyectos vinculados con grandes desarrollos productivos y energéticos del país.