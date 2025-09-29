Llega Neuquén Alto Moda: la quinta edición será con un gran desfile en el Polo Científico Tecnológico

Este martes 30 de septiembre a las 19 se realizará la quinta edición de Neuquén Alto Moda (NAM), el evento que reúne a las principales marcas del país. Según informaron desde la organización, a cargo del Alto Comahue Shopping, el desfile se llevará a cabo en el Polo Científico Tecnológico de la ciudad.

Desde la organización explicaron que el lugar fue elegido por ser «un espacio innovador y de vanguardia» y un «escenario disruptivo para vivir la experiencia de la moda«. La nueva edición se desarrollará bajo el concepto de “Atardecer neuquino”.

El comunicado oficial detalla que se presentarán las colecciones de las marcas Jazmín Chebar, Tucci, Portsaid, Melocotón, Caro Cuore, Lovely Denim, Las Pepas, Akiabara y Rapsodia. El maquillaje será realizado por Rouge y el peinado estará a cargo de La Compañía.

Neuquén alto Moda: se esperan 200 invitados

El evento contará con 200 invitados, entre los que se incluyen clientas, influencers regionales, funcionarias y la asesora de imagen Nina Caram. «NAM renueva así su compromiso de instalarse como el evento de moda más relevante de la región, celebrando el talento, la creatividad y el estilo en un entorno innovador», señalaron.

“Cada edición buscamos superarnos y sorprender. Neuquén merece un evento de moda a la altura de las grandes capitales», señaló Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue. Consideró además que realizarlo en el Polo Científico «es una manera de mostrar la innovación y el potencial de la ciudad en un marco totalmente distinto”.