Enzo Fernández, Flaco López y Giay: los looks más destacados de la Selección en su arribo al país

La Selección Argentina volvió a concentrarse bajo las órdenes de Lionel Scaloni y el predio de Ezeiza se transformó, una vez más, en un desfile de tendencias al aire libre. Su llegada estuvo marcada por la sofisticación, la impronta preppy y el estilo urbano.

Enzo Fernández: sofisticación urbana y sello italiano

El mediocampista del Chelsea deslumbró con una propuesta que equilibra prendas de estructura limpia y detalles de lujo.

Optó por una campera tipo cazadora en tono marrón con cuello en tono oscuro, combinada con una remera básica blanca y pantalones holgados en tono negro.

El toque maestro lo dieron sus accesorios: mocasines lustrados, gafas de sol oscuras de corte futurista y un neceser de mano Gucci con el clásico monograma GG y la icónica franja Web verde y roja.

«Flaco» López: la impronta preppy

El delantero del Palmeiras se sumó a una de las tendencias más fuertes de la temporada: el estilo rugby-chic. Vistió una chomba de manga larga con cuello tejido a juego en blanco y franjas horizontales en verde oscuro, amarillo y beige, firmada por Lacoste.

Sumó lentes de marco circular fino que aportaron una vibra intelectual muy canchera, y llevó un exclusivo bolso de mano Goyard en azul Francia.

Agustín Giay: streetwear oversize

Con un espíritu súper veraniego y relajado, el joven de 22 años optó por una remera oversize de algodón blanco con logo discreto en el pecho junto a bermudas de jean amplias de tono beige.

Completó su outfit con una gorra con visera, zapatillas urbanas de acabado worn-out y una matera que llevó en absoluta armonìa con su look.

Valentín Barco: minimalismo puro

Barco prefirió una paleta neutra.

Eligió una campera abotonada en paño negro con cuello levantado sobre una remera blanca básica, emparejada con pantalones de vestir grises. Un look limpio y efectivo que prioriza la textura de las telas y el calce impecable.