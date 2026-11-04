Quién es Patricio Espósito, el hermano de Lali que juega al futsal y le dio el nombre que la hizo famosa

Lali Espósito es una de las artistas argentinas más reconocidas, pero detrás de su nombre artístico existe una historia familiar que pocos conocen. El responsable de ese apodo que terminó convirtiéndose en su identidad pública es Patricio Espósito, su hermano, quien eligió un camino muy diferente al de la cantante: el deporte.

El anuncio del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat volvió a despertar interés por el círculo íntimo de la artista. Entre sus familiares se encuentra Patricio, quien mantiene un perfil reservado y desarrolla su carrera como jugador de futsal.

Quién es Patricio Espósito, el hermano de Lali que eligió el deporte

Patricio Espósito nació en 1990 y es el hermano del medio de la familia. A diferencia de Mariana, que comenzó su carrera artística desde muy pequeña, él encontró su vocación en el fútbol de salón.

Se desempeña como delantero de futsal y comenzó su recorrido deportivo en las divisiones de Racing Club y Franja de Oro, antes de continuar su trayectoria en el exterior.

Su carrera lo llevó a Italia, donde integró distintos equipos, entre ellos Numana Cameranese, Osimo Five, Cameranese y Olimpiadi Bisceglie.

En diciembre de 2025 se incorporó a Deportivo Riestra, sumando una nueva etapa a su experiencia deportiva.

Además, Patricio es padre de Beltrán, nacido en 2020, y suele mantener su vida personal alejada de la exposición mediática que rodea a su hermana.

Por qué Lali Espósito se llama Lali: la historia detrás de su nombre artístico

Aunque millones de personas la conocen como Lali Espósito, el verdadero nombre de la cantante es Mariana Espósito.

El origen de su apodo se remonta a la infancia, cuando su hermano Patricio comenzó a llamarla “Lali”. Lo que inicialmente era una manera familiar y cariñosa de nombrarla terminó acompañándola durante toda su vida.

Con el paso de los años, aquel sobrenombre se transformó en su identidad artística y en una marca reconocida tanto en Argentina como en otros países.

La cantante construyó una exitosa carrera que comenzó en la televisión infantil y juvenil, con producciones como Rincón de luz, Floricienta y Casi Ángeles, antes de consolidarse como solista.

Dos hermanos, dos caminos: la música y el futsal

Mientras Lali llena estadios y protagoniza grandes espectáculos, Patricio construyó su trayectoria dentro del deporte, con experiencias en clubes argentinos e italianos.

Aunque sus profesiones son muy diferentes, comparten una historia que quedó marcada para siempre en la carrera de la cantante.

Patricio Espósito fue quien, sin imaginarlo, le dio a su hermana el nombre con el que terminaría conquistando los escenarios. Un detalle familiar que hoy forma parte de la historia de una de las figuras más populares de la música argentina.