Labiales en barra: los tonos que nunca pasan de moda

Glosses, tintas y lip oils se renuevan temporada tras temporada, pero hay clásicos que siempre encuentran su lugar en el neceser. El labial en barra es uno de ellos: práctico, versátil y fácil de adaptar a distintos estilos de maquillaje.

Según Camila Tarantino, makeup artist de Maybelline New York, su popularidad tiene que ver con la facilidad de uso y la variedad de resultados que permite. Aplicado directamente, aporta más intensidad; con pequeños toques de los dedos, logra un efecto natural y difuminado.

En cuanto a los colores, los tonos nude, los rosados y el mauve o rosa viejo se mantienen entre los más elegidos en Argentina. Son opciones fáciles de combinar, tanto para un maquillaje natural de todos los días como para un look más sofisticado. Pero hoy el color no es lo único que importa.

La hidratación y la comodidad ganan terreno a la hora de elegir un labial: buscamos tonos que nos gusten y fórmulas que se sientan bien en los labios.

En respuesta a esta búsqueda, Maybelline New York presenta Serum Lipstick, un labial en barra que combina color intenso con una fórmula enriquecida con ácido hialurónico y una mezcla de aceites.

Promete hasta ocho horas de hidratación, efecto de volumen y una sensación ligera. La línea cuenta con 12 tonos, seis de acabado mate y seis satinados, para elegir según el estilo y la ocasión. Una nueva versión de un clásico que combina lo que siempre buscamos en un labial con el cuidado que hoy también valoramos.