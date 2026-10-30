Neuquén licita infraestructura para 25 lotes en Piedra del Águila

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 180 días corridos, una vez iniciada la obra. Foto: gentileza.

El Gobierno de Neuquén recibió tres ofertas para ejecutar obras de infraestructura básica en 25 lotes residenciales de Piedra del Águila. El proyecto permitirá dotar de servicios a terrenos que ya pertenecen a un grupo de docentes de la localidad y contempla una inversión oficial de $642,4 millones.

La apertura de sobres se realizó el jueves 29 de octubre, con la participación de las empresas Sintra SRL, Limayser SRL y Fines SRL. Las propuestas deberán ser evaluadas antes de avanzar con la adjudicación de la obra, que tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Los terrenos están ubicados sobre la margen norte del arroyo Sañico, en las manzanas E1, E2 y E3, y tienen superficies de entre 300 y 450 metros cuadrados. Los trabajos incluyen la apertura y conformación de calles, la instalación de redes eléctricas, alumbrado público, cloacas y gas natural.

La mayor parte del presupuesto corresponde a la infraestructura eléctrica, con una inversión estimada de $275,6 millones. Le siguen las obras viales, por $171 millones; la red cloacal, con $116,7 millones; y la instalación de gas, por $79,1 millones.

Una particularidad del proyecto es que los terrenos ya cuentan con propietarios y mensura individual. Según explicó el intendente Julio Hernández, la iniciativa surgió de la organización de un grupo de trabajadores de la educación que buscaba acceder a suelo para construir sus viviendas.

La intervención provincial permitirá completar los servicios necesarios para el desarrollo residencial del sector, aunque todavía resta definir la empresa que estará a cargo de la ejecución.

Otras obras habitacionales en Piedra del Águila

La licitación se suma a otro proyecto de infraestructura para 60 lotes en el barrio Huiliches, ubicado sobre la margen sur del arroyo Sañico. En ese caso, el presupuesto oficial asciende a $1.309,9 millones y durante octubre se recibieron cinco ofertas para ejecutar los trabajos.

Entre ambas iniciativas, la Provincia proyecta dotar de servicios a 85 lotes residenciales, con una inversión oficial conjunta de $1.952,4 millones.

En paralelo, se encuentran en construcción nueve viviendas en la localidad, con una inversión de $920 millones. Según la última actualización provincial, difundida el 13 de octubre, las unidades registraban un avance del 57% y su finalización estaba prevista para abril de 2027.

Las viviendas tendrán dos dormitorios y una superficie de 66,12 metros cuadrados cada una. Estas intervenciones forman parte de las acciones habitacionales que el Gobierno provincial desarrolla en Piedra del Águila, en el marco del programa Neuquén Habita.