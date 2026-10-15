Los looks con personalidad de Stephanie Demner: inspiración fresca para el día a día en la maternidad
Mamá de Ariana y embarazada de Jazmín, su segunda hija con el extenista Guido Pella, la influencer combina denim, cuero y sastrería mientras comparte las emociones de esta nueva etapa.
Stephanie Demner transita la recta final de su embarazo mientras disfruta de la crianza de Ariana y se prepara para recibir a Jazmín, su segunda hija junto a Guido Pella. En sus redes sociales, comparte tanto los looks que elige para acompañar esta etapa como algunas de las emociones que atraviesa en la maternidad. Entre conjuntos urbanos, prendas sofisticadas y una campaña familiar por el Día de la Madre, muestra distintas facetas de su vida cotidiana.
Sus looks favoritos
Los jeans holgados, las camperas de cuero, los tops básicos y los bolsos protagonistas forman parte de sus elecciones habituales.
También apuesta por la sastrería, con blazers y pantalones amplios, y suma opciones más audaces, como camisas oversize, botas altas y prendas con detalles de encaje.
Para los días más relajados, elige pantalones deportivos de pierna ancha, bodies y zapatillas con plataforma.
El denim y el cuero se repiten en distintas combinaciones, junto con accesorios que aportan personalidad. Así, logra adaptar las prendas a su embarazo sin resignar su impronta urbana.
Una campaña muy especial
En la previa del Día de la Madre, que se celebra este domingo, Stephanie protagonizó una producción junto a Ariana y Jazmín, que todavía está en la panza. “Esta campaña y este Día de la Madre sin dudas es el más especial de todos, mi chiquita compartiendo una de mis pasiones más grandes y Jaz en la panza sumándose a este equipazo”, escribió en Instagram.
Para las fotos, eligió un vestido largo celeste, de tirantes finos y escote sutil, que acompañó con accesorios dorados y el pelo suelto. También lució blusas livianas en tonos pastel, con transparencias y delicados collares. Ariana, por su parte, llevó un vestido blanco de encaje, en sintonía con la estética luminosa de la producción.
Los miedos que no siempre se cuentan
Además de compartir sus elecciones de vestuario, Stephanie se animó a hablar de una faceta menos visible de la maternidad. En una conversación con su amiga Juli Puente, contó que suele tener miedo de que algo le pase a Ariana y que siente culpa cuando sus compromisos le impiden estar presente en determinados momentos.
Como ejemplo, recordó que se perdió un acto del jardín durante un viaje al Mundial. “Fue, les juro, terrible para mí, como si fuese el fin del mundo”, confesó.
También reflexionó sobre las distintas formas de vivir esta experiencia y la presión que puede generar compararse con otras mujeres. “Hay distintas maternidades, hay distintas personalidades y todas están bien”, expresó.
En la cuenta regresiva para la llegada de Jazmín, Stephanie comparte una mirada honesta sobre esta etapa: entre la ilusión de agrandar la familia, los desafíos cotidianos y los looks con los que sigue expresando su personalidad.
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