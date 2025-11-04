La Superluna más brillante de 2025 iluminará noviembre junto a lluvias de estrellas imperdibles

Mirar el cielo nocturno es una experiencia mágica que nos conecta con el universo. Este mes, el firmamento ofrecerá un espectáculo imperdible con lluvias de meteoros, una Superluna gigante y varios encuentros celestes ideales para disfrutar a simple vista o con binoculares.

Las Táuridas y las Leónidas serán las protagonistas de noviembre, con lluvias de estrellas visibles desde todo el país durante las noches despejadas, lejos de la contaminación lumínica. Estas estrellas fugaces cruzarán el cielo como auténticos fuegos artificiales naturales, iluminando la oscuridad y despertando la curiosidad astronómica.

Para aprovechar al máximo la experiencia, buscá un lugar oscuro, llevá una manta o silla reclinable y dejá que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 minutos. Con binoculares o una app de astronomía, también podrás identificar planetas como Júpiter o Saturno y reconocer las principales constelaciones.

Vistas destacadas del cielo nocturno de noviembre 2025

Como ayuda para planificar tus escapadas astronómicas, el sitio Meteored elaboró una guía con los principales eventos celestes del mes: desde lluvias de meteoros hasta fases lunares.

4-5 de noviembre: Pico de la lluvia de meteoros Táuridas del Sur

Una de las lluvias más accesibles para quienes se inician en la observación astronómica.

Permite ver entre 5 y 10 meteoros por hora, visibles desde todo el planeta. Este año, su pico coincidirá con la Luna Llena, por lo que se recomienda posponer la observación unos días hasta que el brillo lunar disminuya.

El fenómeno proviene del cometa 2P/Encke, responsable también de su “hermana”, las Táuridas del Norte.

5 de noviembre: Luna Llena, la Superluna más grande de 2025

La Superluna ocurrirá el 5 de noviembre a las 10:19 (hora Argentina), cuando nuestro satélite natural se ubique en la constelación de Aries. Será la más brillante y cercana del año, ideal para disfrutarla a simple vista.

10 de noviembre: La Luna junto a Júpiter

Entre las 04:56 y las 06:09, la Luna (con un 70% de iluminación) se acercará a Júpiter en el cielo, visible en la constelación de Géminis. Un espectáculo que se podrá apreciar sin telescopio, aunque con binoculares se verán ambos cuerpos con más detalle.

11-12 de noviembre: Pico de la lluvia de meteoros Táuridas del Norte

La segunda parte del flujo de las Táuridas alcanza su máximo con hasta 5 meteoros por hora. Aunque es una lluvia más débil, se la conoce por producir bólidos brillantes, que cruzan el cielo de forma espectacular.

17-18 de noviembre: Pico de la lluvia de meteoros Leónidas

Una de las lluvias más famosas del calendario astronómico. Las Leónidas suelen producir entre 10 y 15 meteoros por hora, aunque en 1966 llegaron a registrarse hasta 50 por segundo.

En 2025, su pico ocurrirá tres días antes de la Luna Nueva, lo que garantiza excelentes condiciones de observación por la baja luminosidad lunar. El mejor momento será al amanecer.

Calendario lunar de noviembre 2025

Luna Llena: 5 de noviembre – 10:19 (HOA) | En la constelación de Aries

5 de noviembre – 10:19 (HOA) | En la constelación de Aries Cuarto Menguante: 12 de noviembre – 02:28 (HOA)

12 de noviembre – 02:28 (HOA) Luna Nueva: 20 de noviembre – 03:47 (HOA) → ideal para observar estrellas y galaxias

20 de noviembre – 03:47 (HOA) → ideal para observar estrellas y galaxias Cuarto Creciente: 28 de noviembre – 03:59 (HOA)

Un mes para mirar el cielo

Noviembre se perfila como uno de los meses más atractivos del año para los amantes de la astronomía. Con lluvias de meteoros, una Superluna deslumbrante y planetas visibles a simple vista, el cielo nocturno invita a desconectarse del ritmo cotidiano y dejarse sorprender por la inmensidad del universo.