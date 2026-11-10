Silvestre Valenzuela marca tendencia: el look del hijo de Juana Viale que combina elegancia y personalidad

Silvestre Valenzuela, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, comienza a destacarse por su particular manera de interpretar la moda. Lejos de las combinaciones convencionales, el joven apuesta por prendas clásicas, accesorios protagonistas y una estética que mezcla elegancia con naturalidad. Su última elección volvió a despertar interés y dejó en evidencia una identidad cada vez más definida.

Según publicó Caras, Silvestre fue fotografiado con un conjunto en el que sobresalieron tres piezas: una camisa, un tapado y un bolso de cuero. Una combinación que demuestra cómo las prendas tradicionales pueden adquirir una impronta actual cuando se utilizan con una mirada personal.

Así es el look de Silvestre Valenzuela: prendas clásicas y accesorios con personalidad

La elección de Silvestre se construye a partir de prendas que forman parte del guardarropa tradicional, pero que pueden adaptarse a diferentes estilos.

La camisa aporta una base elegante y versátil, mientras que el tapado suma estructura y presencia al conjunto.

Sin embargo, uno de los elementos que más se destaca es el bolso de cuero, un accesorio que gana protagonismo dentro de la moda masculina contemporánea.

Lejos de limitarse a una función práctica, este tipo de bolso se convirtió en una pieza capaz de transformar un conjunto sencillo en una propuesta con mayor identidad.

La combinación de estas prendas permite lograr un equilibrio entre lo formal y lo descontracturado, una fórmula que también aparece en las tendencias actuales del estilo urbano.

El bolso de cuero, el detalle que define el estilo de Silvestre

Durante las últimas temporadas, los bolsos de cuero ganaron espacio en los guardarropas masculinos, especialmente entre quienes buscan alternativas a las mochilas tradicionales.

Los diseños de líneas simples, materiales resistentes y estética clásica pueden combinarse con tapados, camisas, pantalones amplios o prendas más informales.

En el caso de Silvestre, el accesorio funciona como uno de los elementos centrales del conjunto.

Su elección acompaña una tendencia más amplia: incorporar piezas funcionales que también expresen una identidad estética.

El resultado es una combinación que no depende de estampados llamativos ni de grandes contrastes, sino de la elección de las prendas y de cómo se llevan.

Silvestre Valenzuela y sus primeros pasos en el mundo de la moda

Aunque durante buena parte de su adolescencia mantuvo un perfil reservado, Silvestre comenzó a ganar visibilidad en el ambiente de la moda.

En mayo de 2026, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela participó de una campaña para una marca de indumentaria juvenil, marcando sus primeros pasos como modelo.

Las imágenes de aquella producción mostraron una faceta diferente del joven, con propuestas de estilo urbano y prendas de diseño contemporáneo.

Su participación también generó comentarios por el parecido físico con su padre, el actor chileno Gonzalo Valenzuela.

Sin embargo, más allá de las comparaciones familiares, Silvestre empieza a construir una imagen propia a través de sus elecciones de vestuario.

Del look de los Martín Fierro a una estética cada vez más personal

Una de sus apariciones públicas más comentadas ocurrió durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, cuando acompañó a su madre y a su bisabuela, Mirtha Legrand.

En aquella oportunidad, eligió un conjunto que también combinaba elementos clásicos y juveniles.

Llevó un saco largo azul, pantalones de vestir, camisa blanca, corbata estampada y zapatillas urbanas.

La combinación llamó la atención porque rompía con la formalidad habitual de las alfombras rojas sin perder elegancia.

Esa misma búsqueda aparece en sus elecciones más recientes: prendas de inspiración clásica, accesorios elegidos con intención y una manera relajada de llevarlos.

Una nueva generación que apuesta por vestir con identidad propia

La moda masculina atraviesa un momento en el que las reglas tradicionales del vestuario son cada vez más flexibles.

Las camisas ya no están reservadas exclusivamente para ocasiones formales, los tapados pueden combinarse con prendas urbanas y los bolsos se consolidan como accesorios de uso cotidiano.

El estilo de Silvestre Valenzuela refleja esa libertad para combinar piezas de diferentes universos sin necesidad de responder a una única tendencia.

Su última aparición vuelve a poner el foco en una idea sencilla: no siempre hace falta recurrir a prendas extravagantes para construir un look que se destaque.

A veces, una camisa bien elegida, un tapado con presencia y un bolso de cuero son suficientes para marcar la diferencia.