Sunkissed: cómo lograr el maquillaje efecto sol

Sunkissed Makeup es una apuesta fresca, versátil y favorecedora que realza la belleza natural sin esfuerzos y acompaña el ritmo de los días más cálidos. Esta temporada, la consigna es simple: dejar que la piel respire, brille sutilmente y cuente su propia historia bajo el sol.

Brillo sutil, piel luminosa y tonos cálidos: el Sunkissed Makeup es una de las grandes tendencias de la temporada. Una propuesta que apuesta por una belleza más real, fresca y liviana, ideal para acompañar los días de calor.

Dejando de lado los acabados pesados o ultra producidos, las tendencias actuales ponen el foco en una piel que se vea saludable, luminosa y natural. En ese contexto, el Sunkissed Makeup —o maquillaje efecto sol— se instala como el look favorito para quienes buscan un rostro con luz, calidez y frescura.

“El Sunkissed Makeup busca imitar ese tono que deja el sol de manera natural sobre la piel, sin que se note cargado de producto”, explica Anto Zepelli, make up artist de Vogue. “La idea es que la piel se vea sana, con brillo sutil y bien trabajada, pero sin excesos”, puntualiza la experta.

Esta tendencia se centra en pieles sanas con un brillo sutil y en el uso abundante de bronzer para aportar calidez. Además, en cuanto a las novedades cromáticas, la experta anticipa que las mejillas se vestirán con rubores más anaranjados.

Para complementar este efecto, la mirada se vuelve cálida. Las sombras de ojos en tonos tierra, dorados y bronce, realzadas con máscara de pestañas, son el complemento ideal.

El toque final para un resultado fresco y ligero lo da un buen lip combo: labios jugosos con un toque de color que cierran el look y potencian este codiciado efecto sunkissed.

Tips para un maquillaje a prueba de calor

La clave para resistir las altas temperaturas y la humedad reside en la elección de las texturas. En ese sentido, la experta recomienda priorizar productos bien líquidos y texturas en crema, para que el maquillaje no se sienta ni se vea pesado.

Además, sostiene que el setting spray es un verdadero “caballito de batalla” para esta época del año, ya que no solo fija el maquillaje por más tiempo, sino que también aporta una sensación extra de frescura.

Por el contrario, Anto Zepelli aconseja evitar bases de alta cobertura, ya que son formulaciones más densas, y reducir el uso de productos en polvo. Si bien el polvo puede utilizarse para sellar y controlar brillos, su aplicación debe ser sutil.

También advierte sobre las máscaras lavables, que pueden correrse con el sudor, y sugiere optar por versiones waterproof en momentos de mayor exposición al calor.

Los esenciales para el neceser:

Conseguí un efecto total glow con Lumi Glotion de L’oréal Paris: logras un brillo natural si lo aplicas antes de tu base favorita, o glow localizado, después de la base como iluminador.

Stick facial multi-uso con Lifter Stix de Maybelline: se desliza y difumina fácilmente. Cubre, contornea e ilumina, brindando un efecto lifting al instante.

El rubor líquido Sunkisser Blush de Maybelline deja las mejillas radiantes y bronceadas, sin necesidad de vacaciones. Su fórmula ultradifuminable y modulable se funde con la piel para lograr un acabado natural y luminoso, con una duración de hasta 12 horas.

Paleta de sombras The City Mini Palette de Maybelline en tonos tierra, dorados y cobrizos. Su fórmula en crema de alto pigmento deja un acabado suave y texturas brillante, con un toque de color audaz.

Pestañas extra largas y definidas con hasta 20 horas de duración con la máscara de Al Infinito de Vogue, con volumen y sin grumos. Su fórmula avanzada es a prueba de agua y con Aceite de Ricino, ingrediente que cuida y promueve el crecimiento de las pestañas.

Delinear los labios con el Color Riche Lip Liner, que cuenta con una fórmula pigmentada y de larga duración, con una textura suave y cremosa. Por último, aplicar el aceite labial con ácido hialurónico, Plumping Oil, que brinda un efecto de volumen instantáneo y mantiene los labios hidratados por hasta 24 horas, sin efecto pegajoso.

Bruma ultrafina a prueba de agua, calor, transferencia y sudor. Aplicar Setting Spray de L’oréal Paris como último paso para fijar el maquillaje por hasta 36 horas.

