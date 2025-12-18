Belleza de fin de año: los 5 tips esenciales para un maquillaje festivo sin excesos
Se vienen las fiestas de fin de año y te compartimos consejos en make-up que la rompen.
A medida que se acercan las celebraciones de fin de año, los looks de belleza se convierten en aliados clave para acompañar —y elevar— los outfits elegidos para las fiestas. Maquillaje y peinado dejan de ser un complemento para transformarse en protagonistas de noches que invitan a brillar.
Para llegar preparadas y lucir radiantes en cada brindis, Cecilia Castaño, Beauty editor de Juleriaque, comparte cinco tips infalibles que marcan el pulso de la temporada: claves simples, efectivas y actuales para potenciar la belleza natural y lograr un look festivo sin excesos.
Los cinco tips clave del maquillaje
- Prepará bien la piel
Usá una crema hidratante liviana o un glow moisturizer que deje la piel luminosa y fresca. Una buena preparación es clave para que todo el maquillaje se asiente mejor.
- Unificá el tono con corrector
Si no querés usar base (ideal para días de calor), podés aplicar solo corrector en las zonas necesarias para emparejar el tono y suavizar la textura. Trabajalo con los dedos o una brocha para lograr un acabado liviano y natural.
- Dale forma a las cejas
Las cejas bien prolijas cambian toda la expresión. Podés peinarlas, rellenarlas suavemente o fijarlas con jabón o gel, pero hacé algo con ellas: en fiestas, unas cejas ordenadas levantan cualquier look.
- Sumá un toque de color en los ojos
Animate a colores vibrantes como verde, azul, violeta o fucsia, ya sea en un delineado, una sombra o un detalle en el lagrimal. Un acento de color hace que el maquillaje festivo se vea moderno y divertido.
- Apostá por labios rojos
El clásico que nunca falla. Puede ser un rojo mate para un look sofisticado o un gloss rojo para un acabado más fresco. En las fiestas, los labios rojos siempre son protagonistas.
Comentarios