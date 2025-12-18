Belleza de fin de año: los 5 tips esenciales para un maquillaje festivo sin excesos

A medida que se acercan las celebraciones de fin de año, los looks de belleza se convierten en aliados clave para acompañar —y elevar— los outfits elegidos para las fiestas. Maquillaje y peinado dejan de ser un complemento para transformarse en protagonistas de noches que invitan a brillar.

Para llegar preparadas y lucir radiantes en cada brindis, Cecilia Castaño, Beauty editor de Juleriaque, comparte cinco tips infalibles que marcan el pulso de la temporada: claves simples, efectivas y actuales para potenciar la belleza natural y lograr un look festivo sin excesos.

Los cinco tips clave del maquillaje

Prepará bien la piel

Usá una crema hidratante liviana o un glow moisturizer que deje la piel luminosa y fresca. Una buena preparación es clave para que todo el maquillaje se asiente mejor.

Unificá el tono con corrector

Si no querés usar base (ideal para días de calor), podés aplicar solo corrector en las zonas necesarias para emparejar el tono y suavizar la textura. Trabajalo con los dedos o una brocha para lograr un acabado liviano y natural.

Dale forma a las cejas

Las cejas bien prolijas cambian toda la expresión. Podés peinarlas, rellenarlas suavemente o fijarlas con jabón o gel, pero hacé algo con ellas: en fiestas, unas cejas ordenadas levantan cualquier look.

Sumá un toque de color en los ojos

Animate a colores vibrantes como verde, azul, violeta o fucsia, ya sea en un delineado, una sombra o un detalle en el lagrimal. Un acento de color hace que el maquillaje festivo se vea moderno y divertido.

Apostá por labios rojos

El clásico que nunca falla. Puede ser un rojo mate para un look sofisticado o un gloss rojo para un acabado más fresco. En las fiestas, los labios rojos siempre son protagonistas.