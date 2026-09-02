Wanda Nara y la fórmula del Sporty Chic: cómo convertir el confort diario en alta costura

Buzos XXL, calzas deportivas y las carteras más caros del mundo. Si hay algo que Wanda Nara sabe hacer a la perfección es marcar tendencia sin perder la comodidad. La empresaria agarró el clásico look de andar por casa y lo transformó en una marca registrada de puro lujo urbano.

La clave de Wanda para que un conjunto deportivo no parezca recién salido del gimnasio está en el choque de estilos. Su uniforme de cabecera es bastante simple: un buzo gigante de algodón o un conjunto de jogging monocromático en tonos neutros como negro, beige o gris.

La verdadera magia aparece cuando a ese look súper relajado le agrega un bolso Birkin de Hermès o un modelo icónico de Chanel, un par de zapatillas de colección súper exclusivas o zapatos y unos lentes de sol negros gigantes de alguna casa de lujo.

Esta forma de vestirse la terminó de pulir durante sus años en Milán y París, donde la moda urbana de lujo explota en la calle. Hoy Wanda demuestra en sus redes y en la tele que ya no hace falta estar incómoda ni vestirse de gala para verse elegante.

Cómo llevar el estilo Sporty Chic a lo Wanda

La formula consta en buscar conjuntos deportivos de un solo color, llevar un tapado o blazer grande por arriba para darle estructura, y dejar que las zapatillas impecables, los accesorios y unos buenos anteojos hagan todo el trabajo.

Al final del día, Wanda demuestra que la actitud y un buen par de accesorios pueden convertir cualquier buzo de algodón en el look más codiciado.