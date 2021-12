Ómicron: Moderna advirtió que las vacunas podrían ser menos eficaces contra la nueva variante

El director ejecutivo del laboratorio estadounidense Moderna afirmó que es poco probable que las actuales vacunas de Covid-19 sean eficientes contra la variante Ómicron como lo han sido contra las variantes anteriores.

«Creo que no hay ninguna posibilidad de que (la eficacia) sea del mismo nivel (…) que tuvimos con (la variante) delta«, dijo el jefe de Moderna, Stéphane Bancel, en una entrevista con el diario económico Financial Times.

«Creo que va a ser un retroceso material. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Sin embargo, todos los científicos con los que he hablado (…) opinan que ‘esto no va a ser bueno'».

Bancel había dicho anteriormente en la ‘CNBC’ que debería haber más claridad sobre la eficacia de las vacunas contra Ómicron en unas dos semanas, y que podría llevar meses empezar a enviar una vacuna que funcione contra la nueva variante.

Los dichos del director ejecutivo del laboratorio provocaron la caída de los mercados financieros por temor a que la resistencia a las vacunas pueda provocar más enfermedades y hospitalizaciones.

La evaluación del organismo de salud de la ONU, contenida en un documento técnico que hizo circular en Ginebra entre sus países miembro, es su más explícita advertencia hasta ahora sobre la nueva variante del virus identificada días atrás por investigadores de Sudáfrica.

En coincidencia con la publicación del texto, varios Gobiernos redoblaron la estrategia de ‘actuar primero y después ver’ y volvieron a cerrarse al mundo para tratar de limitar la llegada de la variante, mientras aparecían más casos de la mutación y científicos se abocaban a investigar cuán peligrosa es.

La OMS dijo que aún existen «considerables incógnitas» sobre la variante Ómicron, pero que evidencia preliminar apunta a la posibilidad de que algunas de sus muchas mutaciones le permitan evadir una respuesta del sistema inmunológico y aumenten su capacidad de transmitirse de una persona a otra.

«En función de estas características podría haber futuros picos de Covid-19, que podrían tener consecuencias severas» agregó la OMS, que ya el viernes pasado, hace tres días, calificó la variante de «preocupante» y la designó Ómicron.

La OMS subrayó que, mientras los científicos recolectan más pruebas para entender mejor la variante, los países debería acelerar sus campañas de vacunación contra la Covid-19, informó la agencia de noticias Europa Press.

Si, como se teme, el virus es peligroso, «el impacto sobre las poblaciones vulnerables podría ser sustancial, en particular en países con una baja cobertura de vacunación», dijo la OMS, que destacó que aún no se han documentado muertes asociadas a Ómicron.