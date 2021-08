Momento de terror para 30 chicos asaltados en la barda de Regina

Un grupo de 30 chicos vivió un momento de terror en la tarde noche del viernes cuando realizaban una actividad deportiva en la zona de bardas al norte de Regina, y fueron asaltados por dos ladrones que los amenazaron con un revólver y un cuchillo.

Los chicos, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 13 años, estaban acompañados por un profesor de educación física que coordina la actividad deportiva y una mujer mayor de edad; que justamente habían elegido realizar una caminata con linternas por la zona de bardas al norte de la ciudad.

Teléfonos celulares, dinero, las llaves de un vehículo y documentación personal fue el botín con el que escaparon los dos delincuentes, que atacaron con el cuchillo al coordinador, aunque, por fortuna, no sufrió lesiones.

Todo comenzó alrededor de las 18, cuando los 30 chicos que integran la agrupación RegiPro, iniciaron el recorrido hacia la zona de bardas al norte de la Villa Regina. Mientras realizaban la caminata, fueron sorprendidos por dos sujetos, uno de ellos portando un arma de fuego con el que amenazó a los pequeños, en tanto que el segundo que tenía un cuchillo abordó al profesor de educación física, al que le arrojó varios puntazos, sin lograr herirlo, para sacarle la mochila en la que llevaba algo de dinero y pertenencias personales.

Tras la huida de los delincuentes, el grupo descendió de las bardas cerca de las 19 y se dirigió hasta la Comisaría Quinta para alertar por lo sucedido.

“Fue un momento de terror”, dijo Elías Sanhueza coordinador de las actividades del grupo a través de un video que difundió por las redes sociales desde la puerta de la Comisaría Quinta.

“Si bien es una actividad en la que no molestamos a nadie, hoy tengo bronca e impotencia. Teníamos una caminata por las bardas con los chicos, cuando dos lacras, porque no hay otro nombre para llamarlos, con un revólver y un cuchillo, arruinaron la salida”, agregó.

Detalló que cuando fueron abordados por los ladrones, amenazaron a los chicos, “apuntaron a uno de los chicos con el revólver, nos robaron los teléfonos celulares la billetera con dinero que estábamos juntando para una actividad”.

“Los 30 nenes quedaron traumados. Me agarraron a mí y me empezaron a tirar puntazos con una navaja enfrente de los nenes. Da bronca por estas ratas, que no asaltaron a gente grande, asaltaron a chicos que tienen entre 5 y 13 años que quedaron traumados”, enfatizó finalmente.