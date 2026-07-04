Donald Trump alertó sobre un resurgimiento del comunismo en los festejos por los 250 años de Estados Unidos

Donald Trump encabezó este viernes el acto por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos en el Monte Rushmore, donde defendió la identidad nacional y advirtió sobre un presunto resurgimiento del comunismo. «No permitiré su expansión«, sostuvo.

La ceremonia reunió homenajes a las Fuerzas Armadas, sobrevuelos militares y referencias a la Declaración de Independencia de 1776. El discurso también estuvo marcado por cuestionamientos a quienes, según Trump, buscan modificar el carácter histórico del país y por nuevas promesas de gobierno.

Un discurso de Donald Trump centrado en la identidad de Estados Unidos

Desde el escenario montado frente a los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, Trump sostuvo que Estados Unidos ocupa un lugar único en el mundo. «Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera y somos la nación más poderosa», afirmó.

El presidente eligió un escenario cargado de simbolismo. Ya había utilizado el Monte Rushmore en 2020 para defender los monumentos históricos durante las protestas de Black Lives Matter. Esta vez volvió a insistir en la necesidad de preservar la historia nacional y aseguró: «Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso».

Trump también vinculó el acto con su agenda política. Reivindicó la Segunda Enmienda y prometió: «Hemos salvado vuestra Segunda Enmienda y seguiré haciéndolo». Además, afirmó que la identidad estadounidense enfrenta «un ataque renovado» por parte de sectores radicales.

Trump advirtió sobre el comunismo y prometió una nueva edad dorada para Estados Unidos

Durante el tramo más político de su discurso, Trump denunció un supuesto «resurgimiento» del comunismo en Estados Unidos y aseguró que representa una amenaza para la libertad, la Constitución y los valores fundacionales del país. «

El mandatario también hizo referencia a la política internacional. Afirmó: «Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar. Les dimos una semana de tregua por un funeral».

En otro pasaje, Trump moderó el tono respecto de la inmigración, aunque insistió en la necesidad de compartir los valores nacionales. «No tienen que haber nacido acá, pero tienen que amar lo que hemos construido», expresó durante el acto.

Trump prometió una «edad dorada» basada en el desarrollo tecnológico, la independencia energética y la exploración espacial. El presidente también prevé realizar este sábado un acto político en Washington con un desfile militar y un espectáculo de fuegos artificiales.