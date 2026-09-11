A 25 años del 11-S: Pablo Quirno recordó su labor como voluntario de la Cruz Roja en Nueva York

El canciller argentino actuó como voluntario durante el atentado en Estados Unidos el 11 de septiembre (Foto: archivo)

En el marco del 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el canciller argentino Pablo Quirno rememoró su participación como voluntario de la Cruz Roja en Nueva York durante las jornadas posteriores al colapso del World Trade Center.

Para conmemorar la fecha, el funcionario difundió una imagen de la credencial oficial emitida por la American Red Cross junto al mensaje «nunca olvidar». La habilitación lo acreditaba como integrante del equipo de respuesta ante incidentes en la ciudad y le otorgaba pase libre a la zona cero para la intervención y rescate de personas.

Aquel 11 de septiembre de 2001, los atentados causaron la muerte de 2.977 personas, además de los atacantes tras los impactos en el World Trade Center, el Pentágono y la caída de una cuarta aeronave en Pensilvania.

Never forget. 25 años. 🇺🇸🇦🇷🇺🇸🇦🇷 https://t.co/Q4BG6uAAA6 — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 11, 2026

Los ataques comenzaron a las 8:46 de la mañana, cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Este impacto marcó el inicio de una jornada trágica en la historia del país.

Solo 17 minutos después, a las 9:03, el vuelo 175 de United Airlines impactó contra la torre sur del World Trade Center. La magnitud de la tragedia se hacía cada vez más evidente, y el pánico se apoderaba de quienes presenciaban los terribles sucesos.

Pablo Quirno rememoró el atentado del 11-S: «Nunca olvidar»

Durante aquel período, Quirno residía y desarrollaba su actividad profesional en suelo estadounidense, desempeñándose en el sector financiero privado en la sede neoyorquina del banco J.P. Morgan.

El actual titular de Relaciones Exteriores vivió en Nueva York entre 1995 y 2005, período durante el cual llegó a ocupar el cargo de director general y codirector del área de Fusiones y Adquisiciones para América Latina de la mencionada entidad.

Tras haber completado su formación universitaria en Ciencias Económicas en la Universidad de Pensilvania, el economista había iniciado su carrera en la filial porteña del banco en 1988, antes de su traslado a Estados Unidos.

El canciller Pablo Quirno.

Su labor comunitaria se enmarcó en los acontecimientos desatados tras el secuestro de cuatro aviones comerciales por parte de 19 miembros de Al Qaeda, dos de los cuales fueron impactados contra las Torres Gemelas en Manhattan.

La credencial conservada por el canciller detalla su nombre completo, la leyenda “NYC Incident Response” y la autorización de acceso total (“Full Access & Ground Zero”), con fecha de vencimiento fijada originalmente para el 27 de octubre de 2001.

La trayectoria pública reciente de Quirno incluye su paso como secretario de Finanzas desde diciembre de 2023, antes de asumir formalmente la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a fines de octubre de 2025.

Con información de NA.