Franco Colapinto terminó 15° en una accidentada segunda práctica del GP de España

Franco Colapinto cerró la primera jornada del Gran Premio de España con un 15° puesto en la segunda práctica. El argentino sumó vueltas y datos en el complicado circuito de Madring, que se está estrenando durante este fin de semana. El más rápido del entrenamiento fue Kimi Antonelli (Mercedes) con un tiempo de 1:33.662, por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos de Ferrari.

Colapinto, al igual que la mayoría de los pilotos, salió a la pista con neumáticos medios. Su mejor tiempo con este compuesto fue 1:36.142, un poco más lento que Gasly.

En la mitad de la práctica, el argentino entró a boxes para pasar a las gomas blandas. En su primer intento, mejoró su tiempo y marcó su récord de la jornada con un 1:35.886.

Luego, se produjo el primer accidente de la Fórmula 1 en Madring. Arvid Lindbland (Racing Bulls) perdió el control de su monoplaza en la curva 13 y se estrelló contra los muros, lo que originó una bandera roja. «Lamento mucho haber perdido el control tan pronto», dijo por la radio.

¡OTRA BANDERA ROJA EN ESTE VIERNES! Lindblad perdió el control de la parte trasera de su monoplaza y chocó contra el muro en la FP2. 📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium https://t.co/AX0ur9SgM9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026

Por esta situación, la práctica estuvo detenida por casi 15 minutos para reparar las barreras de este sector. Tras la reanudación, Colapinto pudo hacer algunos giros, aunque no logró bajar su tiempo. Finalizó en la 15° posición, a casi un segundo de Gasly (1:34.959) que terminó 11°.

El pilarense regresará a la actividad este sábado. En primer turno, tendrá la última práctica libre de este fin de semana. Luego, se realizará la clasificación, que determinará los puestos de salida para la carrera del domingo. El claro objetivo en la Qualy será meterse a Q3, lo que significaría largar entre los 10 mejores y en zona de puntos.

Los horarios del Gran Premio de España

Viernes

Primera práctica libre: 8:30 hs.

Segunda práctica libre: 12:00 hs.

Sábado

Tercera práctica libre: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo