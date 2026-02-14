Afirman que el lider opositor ruso Alexéi Navalny fue asesinado con una «toxina rara» y apuntan al Kremlin
Un informe elaborado por Reino Unido sostiene que fue envenenado con “epibatidina” y responsabiliza al Estado ruso. El documento involucra al Kremlin, menciona a Vladímir Putin y anticipa una denuncia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
La muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalny cumplirá dos años el próximo lunes. Según un informe oficial, fue asesinado con una “toxina rara”. El documento atribuye el ataque al Kremlin y detalla el uso de “epibatidina”, una sustancia de alta letalidad, en un caso que vuelve a tensar el escenario internacional.
El señalamiento surge de un comunicado difundido por el Ministerio británico de Relaciones Exteriores, con respaldo de Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos. El texto afirma: “Sabemos que el Estado ruso usó esta toxina letal para atacarlo por miedo a su exposición”.
Toxina epibatidina, denuncia internacional y acusación directa al Estado ruso
Los análisis indicaron que la sustancia utilizada habría sido “epibatidina”, una toxina presente en ranas dardo de Ecuador. Los cinco países sostuvieron que únicamente Rusia “contaba con los medios, el motivo y el desprecio por el derecho internacional” para concretar el ataque.
En el mismo comunicado, los gobiernos anunciaron que radicarán una denuncia formal ante la OPAQ. La presentación buscará que el organismo evalúe el uso de la sustancia y determine responsabilidades en el marco de las convenciones vigentes.
Desde Moscú, el Gobierno del presidente Vladímir Putin reiteró que el opositor murió en circunstancias naturales. La versión oficial indicó que Navalny cumplía una condena de 19 años de cárcel al momento de su fallecimiento.
Navalny murió a los 47 años en una prisión rusa ubicada en el Círculo Polar Ártico. El caso permanece bajo seguimiento internacional mientras avanzan las acciones anunciadas por los países firmantes del informe.
Con información de la Agencia de Noticias Argentinas
