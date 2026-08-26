Mapa sobre los puntos de las inundaciones en Nepal: al menos 95 muertos y dónde fue la riada

Hay cientos de desaparecidos por la riada en Nepal. Foto: AP.

El número de muertos por una gran inundación repentina en el río Bhote Koshi, en Nepal, ascendió a 95, informó la Policía este miércoles. Una riada dejó varias víctimas.

Rajendra Prasad Dhamala, portavoz de la Policía de la provincia de Bagmati, confirmó primero una cifra de fallecidos (según la agencia de noticias Xinhua) y más lo subió a casi un centenar. Señaló que las operaciones de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas.

Riada e inundaciones en Nepal este miércoles

Las fuerzas de seguridad rescataron hasta el momento a 88 personas de las zonas afectadas, añadió, según un informe de Xinhua desde el lugar de los hechos.

La Junta de Turismo de Nepal informó que hasta 384 turistas, entre ellos 291 extranjeros, fueron reportados como desaparecidos después de que una riada masiva y repentina arrasara el distrito de Rasuwa, en el norte del país himalayo.

El portavoz de la entidad, Sunil Sharma, indicó que los viajeros extranjeros desaparecidos procedían de Australia, India, Estados Unidos, Malasia, Países Bajos, Reino Unido y Sudáfrica, entre otros países y regiones.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, convocó una reunión de emergencia del Gabinete para abordar las medidas de rescate y asistencia.

El Ejército nepalés, respaldado por otras fuerzas de seguridad, intensificó las operaciones de búsqueda y rescate en los distritos afectados.

Los mayores daños se registraron en el distrito de Rasuwa, donde la inundación arrasó varias viviendas y causó estragos en mercados, proyectos hidroeléctricos, carreteras y otras infraestructuras.

Foto: Captura Google Maps.

Otros puntos afectados por las inundaciones y riada en Nepal

Otro punto crítico era Rasuwagadhi, en la frontera entre Nepal y Tíbet, apuntaron cronistas locales.

Las fuertes corrientes causaron estragos en toda el área, algo que alarmó a distintos países.

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