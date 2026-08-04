Ucrania desató otro ataque con 320 drones en Rusia: golpeó una refinería, la red de e-commerce Wildberries y hay 5 muertos

Una escalada de ataques cruzados con drones y bombas guiadas sacudió este martes 4 de agosto las fronteras entre Rusia y Ucrania, dejando víctimas fatales y decenas de heridos en ambas naciones. De acuerdo con datos del ministerio de Defensa de Rusia, los sistemas de defensa antiaérea e intercepción electrónica neutralizaron 320 drones ucranianos desplegados durante la noche sobre 18 regiones rusas, el área metropolitana de Moscú y la península de Crimea.

Pese al elevado número de intercepciones reportado por Defensa de Rusia, las aeronaves no tripuladas de Kiev lograron impactar objetivos estratégicos de alto valor. Según reconstruyeron la agencia AP y los periódicos Kiev Post y The Moscow Times, entre los focos más críticos figuraron la refinería de petróleo de Syzran —que volvió a arder a menos de un mes de haber frenado sus operaciones por un ataque previo— y múltiples complejos logísticos de Wildberries, la red del gigante del comercio electrónico a la que las fuerzas ucranianas acusan de abastecer de tecnología e insumos al ejército ruso.

Golpe al corazón petrolero y a la red logística de Wildberries

De acuerdo con reportes del periódico ucraniano Kiev Post, imágenes satelitales y canales de monitoreo confirmaron una gran columna de humo sobre la refinería de Syzran, ubicada en la región de Samara. La planta petrolera cuenta con una capacidad de procesamiento anual de 8,5 millones de toneladas de crudo y resulta crucial para el abastecimiento de combustible en la región central del país.

En paralelo, la incursión aérea apuntó contra la red logística del gigante del e-commerce Wildberries. Las autoridades rusas informaron impactos en depósitos de la región de Tver, la provincia de Leningrado y en el distrito de Chekhov, en las afueras de Moscú.

En rojo los daños confirmados y en naranja los ataques confirmados a las instalaciones de la red de e-commerse Wildberries. (Gentileza TMT)

Según datos citados por The Moscow Times a través de consultoras privadas de análisis de datos, las incursiones ucranianas iniciadas a mediados de julio ya lograron dañar o destruir entre el 22% y el 27% de la capacidad de almacenamiento de la compañía, lo que equivale a más de 1,5 millones de metros cuadrados de depósitos inutilizados en al menos 20 instalaciones.

Ante el constante asedio a sus centros de distribución en suelo ruso, las autoridades de Kazajistán revelaron que la firma contempla construir de forma urgente un nuevo parque logístico de 260.000 metros cuadrados en la república centroasiática para garantizar la continuidad de sus operaciones comerciales.

Siete muertos en las playas del Mar Negro y víctimas en Chekhov

El impacto de la ofensiva ucraniana también se cobró vidas humanas en territorio ruso. En el distrito municipal de Chekhov, a escasos kilómetros de Moscú, un ataque con drones contra la zona industrial de Novoselki provocó un saldo de cinco muertos y diez heridos, según confirmó el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov.

Por otro lado, la cifra de víctimas mortales registradas por el bombardeo del lunes en la villa turística de Arkhipo-Osipovka, sobre la costa del Mar Negro en la región de Krasnodar, se elevó a siete fallecidos —entre ellos cuatro niños—, además de 58 heridos, de los cuales 21 permanecen hospitalizados. Las imágenes difundidas mostraron el momento en que una aeronave cayó en una playa concurrita de veraneantes.

Ataques rusos con bombas planeadoras en Sumy y presión sobre puertos

La respuesta de las fuerzas armadas rusas no se hizo esperar y golpeó con severidad varios puntos del norte y sur de Ucrania. La agencia de noticias AP detalló que un ataque con seis bombas planeadoras guiadas en la región septentrional de Sumy causó la muerte de tres personas, entre ellas dos niñas de 5 y 10 años, según confirmó el jefe de la administración militar regional, Oleh Hryhorov. Los bombardeos también dejaron heridos y severos daños materiales en las regiones de Kharkiv, Kramatorsk y en el enclave portuario de Odesa.

En la cuenca del Mar Negro, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber atacado instalaciones portuarias en Chornomorsk, Mykolaiv y Pivdennyi, argumentando que eran utilizadas para el mantenimiento de vehículos militares y el almacenamiento de armamento. La escalada en las rutas marítimas encendió las alarmas internacionales: el gobierno de Turquía lanzó un llamado urgente a Moscú y Kiev para garantizar la seguridad de la navegación comercial, advirtiendo que los constantes ataques a buques mercantes amenazan la estabilidad del comercio global de granos y fertilizantes.

Con información de AP, The Moscow Times y Kiev Post.