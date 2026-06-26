Quién es Yanina Maranella, la esposa de Lucas Trejo buscada intensamente tras el terremoto en Venezuela

El devastador sismo que afectó a Venezuela, en las últimas horas, activó un desesperado operativo de rescate que mantiene en vilo al ámbito del deporte latinoamericano. En el centro de la preocupación internacional se encuentra la situación del futbolista argentino Lucas Trejo, exdefensor de Instituto y Racing de Córdoba, quien encabeza un activo pedido de ayuda para localizar a su familia.

Su esposa, Yanina Maranella, junto a sus dos hijos menores de edad, Aarón (7 años) y Ainhoa (5), permanecen desaparecidos desde el momento en que se registró el movimiento telúrico en Venezuela. Mientras las brigadas de emergencia civiles y militares despliegan tareas de remoción de escombros en las zonas más afectadas, se multiplican las cadenas de oración por la aparición de la pareja de Lucas Trejo.

La historia de arraigo de Yanina Maranella y el futbolista Lucas Trejo

Tras un periplo por el fútbol de Grecia entre 2011 y 2014, y luego de desempeñarse en clubes del ascenso argentino como Sportivo Belgrano, Lucas Trejo y Yanina Maranella decidieron radicarse formalmente en Venezuela en el año 2015.

Consolidados en el plano afectivo tras casi una década de noviazgo, contrajeron matrimonio formal a finales de 2019, construyendo un hogar ensamblado que vio nacer a sus dos hijos: Aarón en 2018 y la pequeña Ainhoa dos años más tarde.

En su rol de creadora de contenido en entornos virtuales, Yanina Maranella se destaca por sostener un perfil sumamente activo y estético, compartiendo de forma habitual producciones fotográficas familiares acompañadas por proverbios de optimismo y reflexiones espirituales.

Sus publicaciones evidencian una fuerte adscripción a las creencias religiosas; de hecho, una de sus postales más compartidas en el archivo digital la ubica participando activamente de una convención de la organización ecuménica «Deportistas de Cristo» junto a su esposo, un espacio donde consolidó fuertes lazos comunitarios que hoy replican la búsqueda de manera activa.

El último mensaje de Lucas Trejo y el avance de los protocolos de rescate

La última interacción pública de características festivas en el entorno familiar se había registrado el pasado 7 de abril, fecha en la que el futbolista le dedicó un emotivo mensaje a Yanina Maranella con motivo de la celebración de su cumpleaños.

«Es una bendición para nosotros como familia tenerte y avanzar en el propósito que tenemos juntos! Con vos todo es más fácil y más lindo siempre», rezaba el escrito de Trejo, instando a su esposa a continuar «poniendo los ojos y el corazón en Jesús» de cara a los proyectos del año en curso.

Hoy, aquel escenario de celebración mutó en un riguroso protocolo de localización humanitaria. Las autoridades oficiales de los comités de emergencia venezolanos no han emitido reportes específicos que determinen el paradero exacto de Maranella y los niños, manteniendo la clasificación del caso dentro de las planillas de búsqueda civil vigentes.

A contrarreloj, y con el soporte logístico de los consulados argentinos en la región, las redes sociales de Lucas Trejo operan como el principal canal de unificación de datos para cualquier civil que pueda aportar indicios certeros sobre la localización de los tres ciudadanos desaparecidos en las inmediaciones del desastre.