Quién es Héctor Bello, el futbolista venezolano que perdió a su esposa en el terremoto y conmovió al país

La tragedia que dejaron los terremotos en Venezuela no solo se mide por la cantidad de víctimas y los daños materiales, sino también por las historias de quienes lo perdieron todo. Una de las que más conmovió en las últimas horas fue la del futbolista Héctor Bello, quien despidió públicamente a su esposa, Andrea, fallecida tras proteger con su cuerpo a la hija de ambos durante el derrumbe del edificio donde vivían.



La historia recorrió el mundo luego de que el jugador compartiera un desgarrador mensaje en sus redes sociales para contar la muerte de su pareja. Según reconstruyeron distintos medios venezolanos e internacionales, la mujer sacrificó su vida para salvar a la pequeña de apenas un año, que logró sobrevivir al colapso de la estructura.

Quién es Héctor Bello

Héctor Bello es un futbolista venezolano que integra el plantel del Marítimo de La Guaira, equipo que compite en la Segunda División del fútbol de ese país. Hasta la tragedia, llevaba una vida alejada de la exposición pública y compartía en sus redes sociales imágenes de su carrera deportiva y de los momentos que disfrutaba junto a su esposa, Andrea, y la hija de ambos.

Su nombre comenzó a trascender internacionalmente después del terremoto que golpeó a La Guaira, cuando decidió hacer pública la pérdida de su pareja a través de un emotivo mensaje.

La tragedia que cambió su vida

El edificio donde vivía la familia se derrumbó durante los fuertes sismos registrados el 24 de junio en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la catástrofe.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios locales y replicada por portales internacionales, Andrea protegió con su cuerpo a la hija de ambos en el momento del colapso. Cuando los rescatistas lograron llegar al lugar, encontraron a la mujer sin vida, mientras que la niña había sobrevivido.

El mensaje con el que despidió a su esposa

La confirmación de la muerte llegó a través de las redes sociales del propio futbolista, quien expresó su dolor con un mensaje que rápidamente se viralizó.

«Tu mami nos dejó. ¿Cómo le digo yo eso a mi hija? ¿Cómo le explico que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada?«, escribió.

Horas más tarde volvió a despedirla con otra publicación.

«Andrea, mi amor precioso, ¿por qué me dejaste solo? Esta era nuestra lucha, mami», expresó junto a varias fotografías familiares.

El fútbol venezolano se unió para acompañarlo

La historia de Héctor Bello generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo venezolano. Compañeros, clubes, dirigentes y miles de usuarios en redes sociales le enviaron mensajes de apoyo mientras el país continúa atravesando las consecuencias de uno de los terremotos más devastadores de su historia reciente.

En paralelo, las tareas de rescate siguen en La Guaira, donde las autoridades mantienen la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros y el estado de emergencia continúa vigente.



