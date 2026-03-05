El papel de Italia y Francia en la guerra en Medio Oriente: España enviará una fragata

Italia no tiene intención de entrar en una guerra, pero está dispuesta a enviar asistencia defensiva a los países del Golfo en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio, declaró este jueves la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En una entrevista en directo con la emisora de radio italiana RTL 102.5, Meloni afirmó que Italia, junto con Alemania, Francia y el Reino Unido, tiene la intención de brindar asistencia defensiva a los países del Golfo, en particular en materia de defensa aérea. España, anunciò en las últimas horas el envio de una fragata. Por el conflicto, tuvo ayer declaraciones cruzadas con Estados Unidos.

Giorgia Meloni sobre la guerra en Medio Oriente

Añadió que la medida busca proteger a decenas de miles de ciudadanos italianos y a unos 2.000 soldados de la misma nacionalidad estacionados en la región, señalando que la zona del Golfo es vital para el suministro de energía.

Expresando su preocupación por la escalada de la situación en Oriente Medio, Meloni advirtió sobre una creciente crisis del derecho internacional, continúa el informe de Xinhua.

Añadió que el conflicto actual corre el riesgo de desencadenar una mayor escalada con consecuencias impredecibles y podría tener repercusiones para Italia.

Sobre si las bases militares estadounidenses en Italia podrían utilizarse para operaciones contra Irán, Meloni afirmó que no se presentó tal solicitud.

“Italia no está en guerra ni tiene intención de entrar en ella”, declaró, añadiendo que el uso de bases militares estadounidenses en Italia sigue cumpliendo con los acuerdos bilaterales vigentes.

Según Meloni, estos acuerdos se basan en convenios firmados en 1954, que se actualizaron con el tiempo, en virtud de los cuales varias instalaciones militares en Italia se ponen a disposición de Estados Unidos.

La primera ministra afirmó que su Gobierno también está monitoreando de cerca las posibles consecuencias económicas de la crisis, insistiendo en la necesidad de evitar la especulación que podría disparar los precios de la energía y los alimentos.

Francia presta bases a los Estados Unidos

Aviones estadounidenses que no participan en operaciones en Irán fueron “aceptados” en ciertas bases militares en Francia, informó el diario francés Le Parisien el jueves, citando al ejército de ese país.

Contrariamente a informes anteriores de prensa que citaban al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, Francia no autorizó la presencia de aviones estadounidenses en bases francesas en Oriente Medio, sino en bases ubicadas “en Francia”, según el informe.

Francia también exigió que los aviones no participen en operaciones estadounidenses en Irán y se utilicen estrictamente para apoyar la defensa de sus socios en la región, según el informe.

Aumento de las ojivas nucleares

Anteriormente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había anunciado que ordenó aumentar el número de ojivas nucleares francesas para fortalecer el arsenal del país.

Desde Île-Longue (Isla Larga) en el oeste de Francia, una base clave de submarinos de misiles balísticos nucleares, Macron anunció: “Solicité aumentar el número de ojivas nucleares”, pero declinó proporcionar cifras específicas.

“Ya no vamos a dar a conocer las cifras de nuestro arsenal nuclear”, agregó Macron y enfatizó que el refuerzo del arsenal nuclear es esencial, antes de anunciar que las Fuerzas Armadas de Francia contarán con un submarino nuclear de misiles balísticos de próxima generación y que se espera que empiece a funcionar en 2036.

El presidente apuntó que el país está listo para incorporar “una dimensión europea” al concepto francés de “disuasión nuclear avanzada”.

Los países europeos, incluyendo a Reino Unido, expresaron interés en el concepto, agregó, algo que molestó a Moscú, que ya expresó su «preocupación».

Apuntó que París, Londres y Berlín trabajarán juntos en proyectos relacionados con misiles de muy largo alcance como parte de los esfuerzos por fortalecer la capacidad de defensa europea.

Por otro lado, Alemania y Francia establecieron un grupo directivo nuclear de alto nivel para fortalecer la cooperación en disuasión, anunciaron Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, en una declaración conjunta.

De acuerdo con la declaración publicada en el Elíseo, los dos países coincidieron en que el grupo directivo nuclear facilitará las consultas bilaterales sobre una mezcla estratégica de fuerzas convencionales, defensa antimisiles y capacidades nucleares francesas.

Las dos partes acordaron empezar a tomar medidas concretas este año, incluyendo la participación convencional de Alemania en ejercicios nucleares franceses y visitas conjuntas a sitios estratégicos, así como el desarrollo de capacidades convencionales con los socios europeos, añadió.

La declaración reafirmó que la dimensión nuclear de la disuasión sigue siendo un pilar de la seguridad europea.

Enfatizó que su cooperación complementará, no reemplazará, la disuasión nuclear y los arreglos de intercambio nuclear de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).__IP__

Ambos líderes reafirmaron su compromiso con las obligaciones internacionales, incluyendo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

También prometieron mantener estrecha coordinación con Estados Unidos, Reino Unido, otros aliados y la OTAN.

España envía una fragata

El gobierno de España anunció el envío de su fragata más avanzada, la Cristóbal Colón, a Chipre en medio de la crisis abierta tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní con misiles contra posiciones occidentales en la región.

La fragata española operará junto al portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle y a buques de la Armada helénica, formando un grupo naval que reforzará la seguridad en el mar Mediterráneo oriental.

Noticias Argentinas