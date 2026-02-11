Ascienden a 52 los muertos por el hundimiento de un ferry en el sur de Filipinas

El 26 de enero se hundió un ferry al sur de Filipinas. Foto: Gentileza Xinhua/Guardia Costera de Filipinas.

El número de fallecidos por el hundimiento de un ferry frente a las costas de la provincia de Basilán, en el sur de Filipinas, ocurrido el pasado 26 de enero, ascendió a 52, mientras que 27 personas continúan desaparecidas, informó este miércoles la Guardia Costera de Filipinas (PCG, por sus siglas en inglés).

Tras una verificación con distintas partes involucradas, la PCG indicó que el número total de personas a bordo del MV Trisha Kerstin 3 fue conciliado en 372, y divulgó las cifras actualizadas luego de una investigación de dos semanas sobre el incidente, según un informe de Xinhua.

Hundimiento de ferry en Filipinas: hay 293 sobrevivientes

La cifra de sobrevivientes confirmados es de 293, tras un exhaustivo proceso de verificación de identidad que incluyó tanto a los pasajeros registrados en la lista oficial como a miembros de la tripulación no declarados, señaló la entidad.

Funcionarios del servicio de guardacostas indicaron que el ferry de carga y pasajeros aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió después de la medianoche. La embarcación de casco de acero se inclinó abruptamente hacia un lado y comenzó a llenarse de agua, arrojando a la gente al mar en la oscuridad, según un pasajero rescatado que perdió a su bebé de 6 meses.

La Guardia Costera dijo que dio autorización al ferry para que partiera del puerto de Zamboanga y no había indicios de sobrecarga.

AP y Noticias Argentinas