Tensión en Venezuela: Delcy Rodríguez asumirá la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro

En un contexto de máxima tensión política e institucional, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumirá la presidencia del país de manera «provisoria o absoluta», luego de la captura de Nicolás Maduro. La decisión fue avalada por el Supremo Tribunal de Justicia (TSJ), que ordenó su asunción para garantizar la continuidad del Estado.

Según informó el máximo tribunal venezolano, la medida se adoptó “para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación” frente a lo que calificaron como una situación de “urgencia manifiesta y amenaza cierta”.

Desde el TSJ fundamentaron la resolución en los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen que el vicepresidente ejecutivo debe suplir las faltas temporales del presidente. En ese sentido, el fallo señala que, ante la “ausencia forzosa” de Maduro, resulta “imperativo, necesario y proporcionado” que Delcy Rodríguez ejerza de inmediato la función presidencial.

“El objetivo es facilitar la preservación de los intereses de la Nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta”, expresó el tribunal en su resolución, en la que se declaró competente para interpretar de oficio la Constitución y definir el régimen jurídico aplicable en este escenario excepcional.

La asunción de Rodríguez se produce horas después de la captura de Maduro, en medio de un fuerte operativo internacional que generó un clima de incertidumbre en todo el país. Mientras tanto, Caracas y otras ciudades registraron movimientos inusuales, con filas en estaciones de servicio y comercios, y una fuerte presencia de fuerzas de seguridad.

Delcy Rodríguez, una de las figuras más influyentes del chavismo y colaboradora más cercana de Maduro, quedará así al frente del Ejecutivo en un escenario marcado por la crisis política, la tensión internacional y un futuro institucional aún incierto para Venezuela.