Tragedia marítima en Filipinas: al menos 35 muertos y decenas de desaparecidos en el incendio de un ferry

Un voraz incendio consumió casi por completo un ferry de pasajeros en las aguas del mar de China Meridional, dejando un saldo provisorio de al menos 35 personas fallecidas y más de medio centenar de desaparecidos. La tragedia sacudió a la provincia insular de Palawan, un reconocido polo turístico de Filipinas donde la embarcación terminó encallando tras la emergencia.

Las operaciones de rescate, coordinadas por la Guardia Costera filipina, permitieron recuperar hasta el momento 30 cuerpos del interior de la nave. Las tareas se desarrollaron en condiciones complejas debido al estado en que quedó la estructura metálica del barco tras el paso de las llamas.

El siniestro se desató a bordo del transbordador M/V June Aster mientras cubría su ruta habitual de cabotaje. Según los informes preliminares de la fuerza de seguridad marítima, el fuego se habría originado en la bodega de carga y se propagó a una velocidad devastadora hacia las zonas de pasajeros.

El fuego se desató a aproximadamente 2.2 kilómetros al noroeste de Barangay Marcilla. Mientras se revelaba la identidad de los sobrevivientes, se supo que entre ellos había una pareja un hombre y una mujer, oriundos de Chile que lograron escapar con vida del barco. Ambos son de nacionalidad chilena, pero residentes en Australia y se encontraban de vacaciones en Filipinas.

Con más de 7.000 islas, el país depende en gran medida de estas conexiones navales, donde la sobrepoblación de las naves y la falta de controles rigurosos han provocado reiterados accidentes fatales a lo largo de los últimos años.

Tragedia marítima en Filipinas: se activó el operativo de búsqueda de los desaparecidos

La mayoría de las víctimas fatales fueron halladas en el sector de alojamiento de clase económica, lugar donde se concentró la mayor cantidad de humo y calor. Pese a la rapidez de la tragedia, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 30 pasajeros y a 13 miembros de la tripulación.

En las inmediaciones de la ciudad de Coron, se desplegó un amplio operativo con pequeñas embarcaciones y personal capacitado con trajes de protección para la extracción e identificación de los restos. Decenas de familiares se reunieron en los puertos y centros de asistencia a la espera de novedades sobre sus seres queridos.

Las autoridades precisaron que en el manifiesto de embarque figuraban 134 personas registradas, aunque se investiga la cifra exacta de ocupantes dado que en este tipo de trayectos suele haber inconsistencias en los registros de pasajeros. Además, la embarcación transportaba diversos vehículos, entre ellos un auto eléctrico, una camioneta y varias motocicletas.

Con información de TN.