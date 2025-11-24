Volodimir Zelenski dijo que fue «perfeccionado» el plan para frenar la guerra en Ucrania: qué dijeron desde Rusia

El Gobierno de Donald Trump propuso un plan para frenar la guerra en Ucrania. Foto: Gentileza NA.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró este lunes los «pasos importantes» que se dieron en la cumbre con Estados Unidos en Ginebra, pero afirmó que aún queda mucho por hacer para detener la guerra con Rusia, que dura ya casi cuatro años. En tanto, desde el Kremlin se rechazó este lunes las modificaciones introducidas por los países europeos.

Volodimir Zelenski sobre el acuerdo para frenar la guerra en Ucrania

Altos cargos ucranianos, estadounidenses y europeos se reunieron el domingo en Suiza después de conocerse una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa, que fue ampliamente criticada por ceder a las demandas de Moscú.

En un comunicado conjunto entre Estados Unidos y Ucrania informaron que como resultado de las conversaciones se elaboró «un marco de paz actualizado y perfeccionado».

Todas las partes afirmaron que se lograron avances en las negociaciones de Ginebra, calificándolas de «constructivas». Los dirigentes europeos tienen previsto mantener conversaciones urgentes sobre Ucrania al margen de una cumbre que se celebrará en Angola el lunes.

«En los pasos que hemos coordinado con la parte estadounidense, hemos logrado incluir puntos extremadamente delicados», declaró Zelenski por videoconferencia durante una charla celebrada en Suecia.

Estos incluyen «la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia», indicó.

Kiev afirma que Moscú se llevó ilegalmente a menores ucranianos de los territorios ocupados hacia Rusia durante la guerra, y ha solicitado su devolución.

«Son pasos importantes, pero para lograr una paz real, se necesita más», aseguró Zelenski.

El mandatario dijo que Ucrania se encuentra en un «momento crítico» y se comprometió a buscar «compromisos que fortalezcan» a su país.

El plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos la semana pasada alarmó a los europeos, ya que contempla que Rusia gane aún más territorio del que ocupa, y muchos en Ucrania y la UE lo consideraron como una capitulación. El presidente ruso, Vladimir «Putin, quiere un reconocimiento legal de lo que robó», afirmó Zelenski.

Qué dijo Rusia sobre el plan debatido en Ginebra

Desde Rusia hablaron de las conversaciones que hubo en Ginebra. Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, a la prensa local, dijo que se recibió el plan original de 28 puntos que recoge «los entendimientos que fueron alcanzados en Alaska», donde tuvo lugar la cumbre en agosto pasado entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump.

«Muchas, yo diría que no todas, pero muchas de las cláusulas de ese plan nos parecen totalmente aceptables», señaló sobre el plan original que fue refutado por Kiev y los europeos al considerarlo demasiado prorruso.

Consideró «natural» que el plan original «sea modificado con cambios por nuestra parte, seguramente también por parte ucraniana, y por la parte estadounidense y europea».

El plan que Washington presentó a Moscú rechazaba categóricamente el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras la nueva versión deja espacio a una decisión consensuada de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Además, obligaba a Ucrania a abandonar todo el Donbás, cuando sus tropas aún controlan en torno al 20 % del territorio de la región de Donetsk.

El diplomático ruso consideró «lógico» que ahora los estadounidenses se pongan en contacto con Moscú «para reunirse y comenzar la discusión de manera presencial». Aunque al mismo tiempo marcó que hay «ciertas señales al respecto, pero no existe un acuerdo concreto sobre un encuentro entre representantes rusos y estadounidenses».

Por otro lado, rechazó las modificaciones europeas a la propuesta. «En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo, que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene» resaltó Ushakov.

AFP y EFE